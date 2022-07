De retour sous le feu des projecteurs depuis le passage de LeBron James, la Drew League va poursuivre son développement. Grâce à un partenariat mis en place, certains matchs de la ligue estivale seront désormais visibles depuis le site de la NBA.

La Drew League peut dire un grand merci à LeBron James. Depuis le passage du King, la hype autour de la ligue d’été de Los Angeles est de retour. Un peu délaissée par les stars ces dernières années (hormis quelques inconditionnels comme DeMar DeRozan), la compétition chère à Dino Smiley (le commissionner) vient de profiter d’un coup de boost bienvenu. Puisque une bonne nouvelle en appelle souvent une autre, on vient d’apprendre que la NBA avait mis en place un partenariat avec la Drew League pour diffuser certaines rencontres sur NBA.com et sur l’application de la NBA. C’est la première fois qu’une ligue mixant professionnels et amateurs est diffusée sur la plateforme de la NBA. Un sacré pas en avant pour la mythique Drew League, laquelle fêtera ses 50 ans en 2023.

🗣 Starting Saturday, July 23 through the championship game on Sunday, August 21, select premiere 2022 Drew League games will be streamed globally on the @NBA App and https://t.co/6drFzvia2w ! #TheDrew pic.twitter.com/GPihlVXJYH

Le match de LeBron James, qui était retransmis sur le League Pass, ne sera donc pas un événement isolé. La NBA précise tout de même que tous les matchs ne seront pas retransmis, la priorité étant donné aux rencontres qui comprennent des joueurs NBA. Néanmoins, l’intégralité des Playoffs de la Drew League sera comprise dans le lot. La retransmission débutera dès ce 23 juillet et jusqu’au 21 août. On connaît déjà une rencontre au programme puisque deux joueurs NBA seront également en tenue ce samedi. Trae Young et John Collins rejoindront les rangs de Black Pearl Elite et ça promet une belle dose de show à coup de alley-oop dans le gymnase de la King Drew High School. À voir si ça calmera les rumeurs de départ autour du bondissant ailier-fort. Avec cette nouvelle lumière mise sur les matchs de la ligue pro-am de L.A., on pourra peut-être retrouver de plus en plus de joueurs NBA sur le parquet et ça ne peut être qu’un plus dans une période qui sonne drôlement creux en termes de ballon orange.

The hits keep coming. Tomorrow at 3, #IceTrae makes his return to #TheDrew, teaming up with John Collins for Black Pearl Elite!👌🏽

Stream it live on the @NBA app! 📲

📸 @kampashai pic.twitter.com/7wPEqEPSO7

