Projet de longue date, la construction de la nouvelle salle des Clippers se poursuit. De passage sur le chantier, le propriétaire Steve Ballmer a donné des news sur l’avancée des travaux.

Encore deux ans et puis la liberté, voilà ce que peut se dire Steve Ballmer tous les soirs au moment d’aller au dodo. Depuis longtemps déjà, le propriétaire des Clippers rêve d’offrir à son équipe une nouvelle salle flambant neuve. L’objectif : continuer à écrire l’histoire de la franchise et sortir enfin de l’ombre du voisin Lakers. Depuis 1999, soit 23 ans, les deux frères ennemis de Los Angeles se partagent la salle du Staples Center, devenue depuis la Crypto.com Arena. Forcément, dans ces conditions, pas facile de jamais savoir qui reçoit et qui visite lors des derbys puisque la salle est toujours un mélange des deux fanbases. Malgré tout, l’enceinte mythique porte dans l’esprit de nombreux fans l’empreinte des Lakers. Il faut dire que la franchise Purple and Gold a remporté cinq titres de champion depuis 1999 alors que les Clippers sont toujours dans l’attente d’une première participation aux Finales NBA. Souhaitant offrir à la « seconde franchise de L.A » une identité qui lui est propre et une maison pour elle seule, Steve Ballmer a donc sorti les gros moyens (2 milliards !) pour faire construire l’Intuit Dome dans la commune d’Inglewood. La salle, d’une capacité de 18 000 places et annoncée à la pointe de la technologie, devrait être livrée pour la saison 2024-25. C’est en tout cas ce qu’on annonçait en septembre dernier.

Près de dix mois plus tard, c’est donc l’heure de sortir une petite update avec le casque de chantier sur la tête, histoire d’éviter de se prendre une brique. Ce jeudi après-midi, Steve Ballmer était présent sur le site de construction avec James T. Butts, maire d’Inglewood, pour donner des nouvelles sur l’avancée des travaux. La principale information est que la structure en béton de l’Intuit Dome est terminée. Pour fêter cette avancée majeure, le dirigeant, toujours accompagné du maire mais aussi du sénateur californien Steve Bradford ont apposé leurs empreintes de mains dans le béton. Un classique du côté de Los Angeles. L’optimisme est donc de mise pour la finalisation des travaux et aucun retard ne semble pour le moment à déplorer. Inglewood sera la nouvelle maison des bleus et rouge à compter de 2024 et cela permettra un vrai nouveau départ pour la franchise, même si on n’oublie pas que la commune a été la maison des… Lakers pendant de très nombreuses années, du temps du Forum. Décidément, l’ombre du voisin n’est jamais très loin.

L’intuit Dome continue de sortir de terre et l’enceinte devrait bien être prête à l’aube de la saison 2024-25. Une nouvelle salle pour de nouvelles ambitions du côté des Clippers. À Kawhi Leonard, Paul George et compagnie de jouer désormais.

Source texte : NBA