Diminué depuis des années par une blessure aux abdominaux, Damian Lillard a décidé de mettre un terme à sa saison dès le mois de janvier dernier pour se faire opérer. De retour à 100% de ses capacités physiques, le meneur de 32 ans annonce se sentir plus en forme que jamais. Une bonne nouvelle pour les Blazers, qui ont beaucoup souffert de l’absence de leur leader ces derniers mois.

L’horizon s’éclaircit peu à peu du côté de l’Oregon. Après avoir appris il y a quelques jours que leur nouveau crack Shaedon Sharpe devrait être prêt pour commencer la saison, les fans des Blazers viennent maintenant d’être rassurés par Damian Lillard lui-même. Le multiple All-Star, qui traînait une sale blessure aux abdominaux depuis pas mal de temps, avait pris la décision de faire une croix sur la fin de la saison 2021-22 pour se soigner. Une opération et quelques mois de rééducation plus tard, voilà le meneur sur le chemin du retour, prêt à revenir à fond la saison prochaine. C’est en tout cas ce que Dame a confirmé au micro de KGW TV, dans une interview où il revient sur l’épreuve qu’il a traversée ces derniers mois :

« Je n’avais pas réalisé à quel point ma blessure était grave, je la gérais depuis quatre ans et demi. Mais ça devenait de pire en pire. Quand je rentrais chez moi après les matchs, j’avais un gonflement de la taille d’une balle de baseball. Je devais me battre contre ça. Je peux maintenant me réveiller tous les jours, m’entrainer, faire de la musculation, rentrer chez moi et me sentir bien. […] J’en suis arrivé à un point où je me sens vraiment fort, plus que je ne l’ai jamais été. »

À 32 ans, le meneur va donc beaucoup mieux et il est enfin débarrassé de ses problèmes physiques. Quand on voit les cartons qu’il a envoyés ces dernières années malgré sa gène musculaire, il y a de quoi trembler devant cette nouvelle version de Damian Lillard. Ça tombe bien, parce que le basketteur-rappeur de Portland sera très attendu la saison prochaine. Avec l’énorme extension de contrat de 122 millions de dollars sur 2 ans signée cet été, Dame ne devrait pas attendre longtemps pour voir quelques détracteurs se pointer en cas de retard à l’allumage. D’autant que sa franchise a aussi mis les sous sur la table pour conserver une base solide qui lui permettra d’être compétitive. En attendant de voir Kevin Durant arriver dans l’Oregon les prochains ajustements du management, on peut déjà dire que les Blazers devraient à nouveau être une équipe difficile à jouer la saison prochaine. Une phrase encore plus vraie si Dame Dolla est de retour à son meilleur niveau.

"I didn't realize how bad it was because I had been dealing with it for 4 1/2 years"

Damian Lillard says swelling was the size of a baseball after games. After ab surgery, he's been able to "build himself up from scratch"

"I really feel the strongest I've ever felt"#RipCity pic.twitter.com/BxYbIgbJye

