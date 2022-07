Prospect le plus mystérieux de cette cuvée de Draft 2022 à cause d’un physique annoncé… friable, Shaedon Sharpe a été stoppé dès son premier match avec Portland lors de la Summer League. Blessé à l’épaule, l’arrière a passé une série d’examens qui ont néanmoins rassuré pas mal de monde du côté de l’Oregon : pas d’opération nécessaire et un retour attendu pour le training camp d’automne pour la pépite.

Annoncé comme l’un des plus gros prospects de cette année en termes de talent, Shaedon Sharpe fascine autant qu’il inquiète après une année universitaire blanche la saison dernière. Les conditions de son arrivée en NBA ne sont donc pas idéales, mais l’arrière a quand même décidé de tenter sa chance. C’était le gros pari de cette Draft 2022, et il a été pris par les Blazers, qui ont pu le récupérer en le sélectionnant avec leur 7è choix. Le problème, c’est que Shaedon a confirmé les inquiétudes qui lui collent à la peau dès sa première apparition sur les parquets de la Summer League : 2 points en 5 minutes de jeu, voilà à quoi nous avons eu droit de la part du Canadien avant sa sortie pour une blessure à l’épaule gauche. Léger pour un joueur que l’on n’a quasiment pas vu sur les parquets depuis ses années lycée. À partir de ce moment, la situation de Sharpe était assez floue et on attendait donc avec impatience les updates concernant sa santé. Les Blazers viennent de communiquer sur le sujet, et ils ont été plutôt rassurants :

The Blazers announced today— Shaedon Sharpe underwent further evaluation of a small labral tear in his left shoulder. The good news—surgery will not be required.

Sharpe will continue his rehab and is expected to be available for training camp.

