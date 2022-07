Excellent depuis son arrivée à Phoenix, Monty Williams a été récompensé par sa direction. Le coach des Suns a signé une prolongation de contrat longue durée dans l’Arizona.

3 mai 2019, Phoenix annonce l’arrivée de Monty Williams en tant que nouveau coach des Suns. Le coach de 47 ans, principalement connu pour son expérience à New Orleans, se retrouve face à un défi de taille. La franchise végète dans les bas-fonds de l’Ouest et vient de voir passer trois coachs en… trois ans. Il faut donc un homme providentiel pour remettre les Cactus sur la carte NBA. Ce tacticien, c’est Monty Williams et il n’aura besoin que d’un an pour prouver qu’il est l’homme de la situation. Après une première saison correcte marquée par la folle série de la bulle d’Orlando (8 victoires de rang), Phoenix décolle à fond les ballons suite à l’arrivée de Chris Paul à l’intersaison 2020. La jeune garde locale (Booker, Ayton, Bridges, Cam Johnson) guidée par le Point God affole les compteurs et s’offre carrément une Finale NBA (perdue) en 2021. On reprend les mêmes et on repart pour un tour la saison suivante avec une nouvelle masterclass en régulière, ponctuée de deux records de franchise. L’un au bilan (64-18) et l’autre sur la plus longue série victorieuse (18 succès consécutifs) de l’histoire de l’Arizona. De quoi offrir fort logiquement à Monty Williams un titre de Coach Of the Year en 2022. Bien sûr, la désillusion des Playoffs a terni cette belle saison mais la direction n’a pas oublié pour autant tout le boulot accompli et a tenu à continuer à bosser avec son coach. Voilà pourquoi Adrian Wojnarowski d’ESPN nous informe cette après-midi que le tacticien a signé une prolongation sur le « long terme » avec la franchise.

ESPN Sources: Phoenix Suns coach Monty Williams has agreed on a long-term contract extension. Williams, the NBA’s coach of the year, had two years left on his original five-year deal — and now moves under contract for several more seasons. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 23, 2022

Alors qu’il lui restait deux années sur son précédent contrat, Monty Williams va donc s’offrir une belle part de rab puisqu’on imagine que son nouveau deal le liera logiquement au club jusqu’à 2026 ou 2027 au moins. C’est une belle preuve de confiance de la part de la direction. Après l’échec des derniers Playoffs, on aurait pu s’attendre à voir le front office prendre son temps avant de donner un tel deal mais James Jones a toute confiance en son coach. Il faut dire que ce dernier ne fait pas les choses à moitié depuis son arrivée. Trois saisons à la tête du club, dont deux dans le Top 2 à l’Ouest, une finale NBA, deux records de franchise, sans oublier qu’avec un bilan de 149 victoires pour 78 défaites, il possède le troisième meilleur ratio dans l’histoire des coachs des Suns ! À un moment, faut aussi reconnaître le mérite.

Monty Williams prolongé par les Suns, c’est une récompense logique pour quelqu’un qui a fait de l’excellent travail depuis son arrivée. Manque plus que la bague pour que l’histoire ait son happy end.

Source texte : Adrian Wojnarowski / ESPN