Battus cette nuit par les Suns, les Wolves en ont gros sur la patate. Au centre de leur agacement : les arbitres. Particulièrement remonté, Rudy Gobert n’a pas fait les choses à moitié en accusant les hommes en gris de favoriser les adversaires de Minnesota.

Les oreilles des arbitres de la Grande Ligue vont encore siffler aujourd’hui avec la double sortie médiatique de Rudy Gobert et de son coach, Chris Finch. Les commentaires les plus forts sont venus du pivot français, visiblement très échaudé par les décisions des zèbres sur les derniers matchs. Rudy accuse carrément les hommes au sifflet de favoriser délibérément les adversaires des Wolves ! Des propos rapportés par Chris Hine de The Star Tribune.

“C’est de la merde. Ce n’est pas juste. Ce n’est vraiment pas juste. Chaque soir. Je suis dans cette ligue depuis 10 ans et j’essaie de toujours accorder le bénéfice du doute, mais il m’est difficile de penser qu’ils n’essaient pas d’aider les Suns à gagner ce soir. J’ai du mal à croire qu’ils n’ont pas essayé d’aider les Warriors à gagner l’autre soir ou les Sacramento Kings l’autre soir. C’est tellement évident. En tant que joueur de basket-ball qui évolue dans cette ligue depuis si longtemps, c’est un manque de respect.”

On part sur une lourde accusation de la part de notre Gobzilla national. Pour le Français, la raison derrière ce “favoritisme” est évident : Minnesota est un petit marché, bien loin de l’éclat de Golden State ou des équipes avec des superstars qui font vendre.

“Nous comprenons que nous ne sommes pas le plus grand des marchés. Je pense que vous voulez voir Kevin Durant en Playoffs, Stephen Curry en Playoffs, vous voulez voir LeBron James en Playoffs. Les Timberwolves n’en sont pas encore là. Nous devons continuer à baisser la tête et à jouer malgré tout. C’est frustrant, surtout pour moi.”

Le plus intéressant c’est que dans les trois matchs cités par Gobert, deux sont des victoires pour Minnesota, donc les Wolves parviennent quand même à surmonter ce “handicap”. Son coach Chris Finch a également sorti sa petite phrase concernant l’arbitrage avec un tacle pas vraiment dissimulée pour son confrère Monty Williams, qui s’était plaint du manque de lancers accordés à son équipe récemment (et avait pris une prune pour ça). Une technique visiblement efficace vu les chiffres de la nuit.

“Cela fonctionne parce que ce soir, ils [les Suns, ndlr] sont allés sur la ligne 27 fois et nous sommes allés sur la ligne 12 fois. Le fait de s’asseoir ici et d’en parler, ou quoi que ce soit d’autre, a dû fonctionner pour eux.” – Chris Finch

Favoristime ou pas, Gobert et Finch peuvent s’attendre à recevoir une jolie lettre de la NBA avec une grosse amende dedans. Adam Silver et ses copains n’ont jamais été fans des déclas incendiaires dans les médias et le fait de remettre en cause l’intégrité des arbitres ne va pas aider. On verra désormais si le “traitement” des Wolves par le corps arbitral s’améliore dans les prochains matchs suite à cette sortie. Septième à l’Ouest, Minnesota n’est qu’à un match derrière Golden State et la lutte pour intégrer le Top 6 (et ainsi éviter le Play-in) s’annonce bouillante jusqu’au bout.

