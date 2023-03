Après un mercredi Panzani particulièrement fourni, la NBA souffle un coup cette nuit avec seulement deux rencontres au menu mais un Bucks – Celtics particulièrement alléchant.

# LE PROGRAMME

1h30 : Bucks – Celtics

4h : Nuggets – Pelicans

# À NE PAS MANQUER

1h30 : Bucks – Celtics : pas vraiment de débat ce soir, déjà parce qu’il n’y a pas mille options mais aussi parce que ce Bucks – Celtics envoie du très, très, très lourd. Les deux meilleures équipes de la Conférence Est, à la lutte pour la première place, qui accorderait l’avantage du terrain jusqu’en Finale de Conférence. Dans l’optique où les deux équipes réussissent à passer les deux premiers tours bien sûr. On n’oublie pas non plus que c’était justement une énorme affiche de la postseason l’an passé. Jayson Tatum, Jaylen Brown, Giannis Antetokounmpo, Jrue Holiday, Brook Lopez, Khris Middleton, il y aura du très beau monde en tenue pour nous offrir un immense match. Un qu’on ne voudrait rater pour rien au monde.

# À SUIVRE ÉGALEMENT