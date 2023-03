Si Victor Wembanyama continue sa saison en France, d’autres ont déjà fini la leur et peuvent se projeter sur la Draft 2023. Attendu dans le Top 3, Brandon Miller a officialisé son intention de rejoindre la Grande Ligue la saison prochaine.

Prospect le plus élevé parmi les joueurs de NCAA (Wemby est en France et Scoot Henderson en G League), Brandon Miller est l’un des joueurs les plus prometteurs de sa génération. Ailier tournant à 18,8 points cette saison, le joueur d’Alabama devrait faire tourner quelques têtes le soir de la Draft. Selon le dernier mock draft d’ESPN, Miller se trouve en troisième position mais certains estiment qu’il pourrait jouer des coudes et ravir la seconde place à Scoot Henderson. Éliminé de la March Madness dès le Sweet 16, le talent de 20 ans peut désormais passer à la suite. Il a officialisé son inscription à la Draft 2023.

ESPN story on Alabama star Brandon Miller — a consensus Top 3 overall pick — entering the 2023 NBA Draft: https://t.co/ALssHaa9FG — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 30, 2023

Si on respecte les trois pires bilans de la Ligue, San Antonio, Detroit et Houston ont donc toutes les chances de choper l’un des gros talents de la cuvée. Et ils n’auront aucun mal à lui faire de la place dans le cinq de départ. Il sera aussi intéressant de voir si les problèmes extra-sportifs récents du bonhomme impactent sa place dans la prochaine promo.

Pour rappel, Brandon Miller aurait confié une arme à un de ses coéquipiers, cette dernière ayant ensuite été utilisée dans le cadre du meurtre d’une jeune femme près du campus d’Alabama. Pas inquiété par les autorités, Miller a malgré tout été au centre d’un véritable cyclone médiatique, au point d’engager un garde du corps après avoir reçu de nombreuses menaces de mort. On verra si les franchises sont refroidies ou non par cette sombre affaire.

