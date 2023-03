La March Madness commence ce soir, et avec la possibilité de voir certains des meilleurs prospects NBA sous les feux de la rampe. Pression, enjeu… autant de difficultés que ces derniers devront non seulement affronter, mais surtout prouver qu’ils peuvent les appréhender. Allez, on se fait la liste des jeunots les plus prometteurs du tournoi, poste par poste.

# MENEUR – Nick Smith Jr (Arkansas)

Classé aux alentours de la dixième place dans bon nombre de prévisions, Nick Smith Jr apparaît comme le meneur le plus prometteur prenant part à ce tournoi. Tournant à 14 points, 1,8 rebonds et 2 passes, ce poste 1 d’1m98 est un scoreur confirmé. Ses capacités de passe et de rebonds sont en revanches limitées, ce qui explique qu’il ne puisse pas grimper plus dans le classement. En revanche, son jeu offensif est bon. Capable d’aller provoquer en percussion, il apporte beaucoup à la marque. Son tir a besoin d’être travaillé, car il affiche un faible 39% au tir dont 34% à 3-points. Difficile d’imaginer faire l’unanimité dans la NBA actuelle avec une telle réussite. Il sera l’une des deux tête d’affiche d’Arkansas pour tenter de faire respecter la hiérarchie contre Illinois ce soir à 21h30.

Statistiques 2022-23 : 14 points à 39,1% au tir, 1,8 rebond, 2 passes et 1,7 perte de balle.

# ARRIÈRE – ANTHONY BLACK (Arkansas)

Compagnon de route de Nick Smith Jr, Anthony Black est l’autre moitié du duo qui fait vibrer les étudiants de la fac d’Arkansas. Utilisé comme arrière, son jeu correspond aussi au poste d’ailier, grâce à ses 2m04. Meilleur tireur que son compère, le jeune garçon envoie néanmoins moins de points. 12,4 unités de moyenne pour un pourcentage de 46,5%. Propre, si on ne regarde pas trop du côté de ses 31% à 3-points. Un secteur qu’il faudra clairement améliorer, mais le garçon n’a que 19 piges. Pour le reste, un belle capacité à charpader des ballons à l’adversaire, et un dynamisme qui a souvent fait lever les foules du côté de Fayetteville.

Statistiques 2022-23 : 12,8 points à 46,5% au tir, 5,1 rebonds, 4,2 passes et 2 interceptions.

# AILIER – BRANDON MILLER (Alabama)

Sans conteste la star de cette March Madness. Attendu à la troisième place de la Draft, juste derrière des certains Victor Wembanyama et Scoot Henderson. Leader de l’équipe d’Alabama, l’ailier est très prometteur. 2m10 d’énergie avec une adresse de 40% à longue distance qui paraît très prometteuse sur le papier. Il sait également dribbler, avec une amplitude d’appuis qui n’a – dans sa cuvée – à envier qu’à celle de Victor. Le seul frein dans son année fabuleuse avec Alabama ? Une affaire judiciaire, dans laquelle une arme à feu immatriculée à son nom à servi à tirer sur quelqu’un. Sale histoire. Pour ce qui est du basket, son équipe est l’une des favorites pour le titre, et partir en NBA avec un trophée sous le coude, ça la foutrait quand même bien.

Statistiques 2022-23 : 19,8 points à 45,1% au tir, 8,3 rebonds, 2,1 passes et 2,1 pertes de balle.

# AILIER FORT – JARACE WALKER (Houston)

Favori du côté de Houston, Jarace Walker est également l’ailier-fort le mieux classé dans les prévisions de la prochaine Draft. La carrure du jeune homme est particulièrement imposante pour un freshman de 19 ans, et lui permet de faire beaucoup de mal en jeu posté, malgré un pourcentage de réussite relativement faible pour son poste. Ses initiatives défensives sont également à mettre en avant, car il n’hésite pas à l’heure d’aller scotcher l’adversaire sur le plexi. Une fois n’est pas coutume, son jeune âge en font une pièce très intéressante à façonner. Mesurant 2m07, il devra néanmoins travailler son jeu balle en main et son tir pour permettre à son jeu de rester dangereux plus loin du panier en NBA.

Statistiques 2022-23 : 11,1 points de moyenne à 47,1% au tir, 6,6 rebonds, 1,7 passe et 1 contre.

# PIVOT – DERECK LIVELY II (Duke)

Il faut remonter plus loin dans les prédictions pour trouver un pivot participant à la March Madness. Loin derrière Victor qui trône sans partage en premier choix, c’est Dereck Lively qui apparaît comme la seconde option – vers la fin du premier tour – pour une équipe qui cherche un grand dadet de 2m13. Pivot très clairement défensif, la mobilité défensive du garçon en font un excellent défenseur, qui est capable de bloquer ou de gêner une quantité pharamineuse de tirs adverses. Ses apports offensifs sont bien plus limités, mais il pourrait trouver sa place dans une rotation défensive NBA. N’en reste pas moins qu’il risque de considérablement embêter les adversaires de Duke à compter d’aujourd’hui.

Statistiques 2022-23 : 5,4 points à 65,8% au tir, 5 rebonds, 1,1 passe et 2,3 contres.

Sources : NBA Draft Room, Tankathon, ESPN