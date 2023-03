C’est le bazar. Non, c’est carrément le bordel en fait. On ne parle pas des rues de Paris dans les prochains jours mais bien de la course aux Playoffs à l’Ouest, un bourbier tellement innommable qu’on a décidé d’en faire un apéro. Point positif ? Pour celui-là il n’y aura pas de TrashTalk Curse.

Même pas quatre victoires d’écart entre la quatriième et la… douzième place. Les Suns, les Clippers, les Warriors, les Wolves, les Mavs, le Thunder, les Lakers, le Jazz, les Pels et même les Blazers toujours en vie… oui, vous avez bien lu, les deux tiers de la Conférence Ouest sont à la lutte et se tiennent en quelques victoires à peine. La saison régulière rendra son verdict dans 24 jours et personne aujourd’hui ne semble en mesure de dire qui seront les franchises directement qualifiées pour les Playoffs, lesquelles devront passer par le terrible play-in et lesquelles se retrouveront le bec dans l’eau, sans postseason et avec une chance infime seulement d’aller toper un gros choix de Draft.

Les Lakers sauvés par LeBron James ? Les Wolves qui montent en puissance ? Quid du gros squad des Clippers et du duo de cracks Irving / Doncic ? Beaucoup de questions et des réponses qui tomberont dans trois semaines environ. Ça chauffe !