Place au récap de la journée made in TrashTalk ! Tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

CE QUE VOUS POUVEZ LIRE SUR TRASHTALK DEPUIS CE MATIN

D’AUTRES INFOS QUI VOUS RAVIRONT PEUT-ÊTRE (OU PAS)

Adam Silver a démenti les rumeurs selon lesquelles il pourrait quitter son poste et devenir le boss de Disney.

Stephen Curry a prolongé son contrat avec la marque de chaussure Under Armour. Le nouveau contrat devrait porter sur de nombreuses années, même après la retraite du Chef. (source : ESPN)

Récemment auteur d’une performance monstrueuse en March Madness, Caitlin Clark a été élue joueuse de l’année universitaire.

Ayant raté 5 des 7 derniers matchs des Sixers à cause de douleurs au tendon d’Achille, James Harden a révélé à ESPN que c’est un mal dont il souffre depuis plusieurs mois déjà.

Fin de saison pour Justise Winslow à Portland, bientôt opéré de la cheville.

La NBA et l’association des joueurs seraient optimistes quant à un accord prochain pour le nouvel accord collectif. (Source ESPN)

SUR NOS AUTRES RÉSEAUX