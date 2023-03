Si LeBron James est considéré comme l’un des (si ce n’est le) meilleurs joueurs de l’histoire, c’est notamment parce qu’il a montré durant sa légendaire carrière sa capacité à se surpasser en Playoffs. Al Horford, l’actuel intérieur des Celtics, est très bien placé pour en parler, lui qui a affronté le King à de nombreuses reprises en postseason.

Actuellement dans sa 16e saison NBA, Al Horford a joué 23 matchs de Playoffs face à LeBron dans sa carrière. 23 matchs de Playoffs en cinq séries (2009, 2015, 2016, 2017, 2018), pour un bilan de… 4 victoires – 19 défaites et trois méchants sweeps en prime. Autant dire que l’ami Al a pris cher contre le King. Mais le jour où il a été le plus impressionné par LBJ, c’était le 27 mai 2018.

À cette date, les Celtics affrontaient les Cavaliers à Boston pour le Game 7 des Finales de Conférence Est. Un match à élimination directe donc, après six premières rencontres usantes autant physiquement que mentalement. Horford se souvient (via The Old Man and The Three podcast) :

“J’étais probablement dans la meilleure forme physique de ma carrière. Il restait quatre minutes dans le quatrième quart-temps, le match était encore serré. En sortie de temps-mort, je voyais Marcus Morris, Jayson Tatum, Jaylen Brown, Terry Rozier, on était tous cramés. Et puis j’ai regardé de l’autre côté. J’ai vu LeBron s’appuyer tranquillement contre la table de marque, il semblait imperturbable. C’était démoralisant. Physiquement, il pouvait atteindre un niveau que peu de gens peuvent atteindre.”

Le plus démoralisant sans doute, c’est que James a joué… l’ensemble des 48 minutes ce soir-là pour 35 points – 15 rebonds – 9 passes, et qu’il a disputé 288 minutes au total sur l’ensemble de la série, ce qui représente 41 minutes par match. Chez les Celtics, personne n’avait dépassé les 260.

La domination physique de LeBron James et ses capacités athlétiques font évidemment partie des raisons qui expliquent pourquoi c’est si difficile de le battre sur une série de Playoffs. Mais en plus de ça ainsi que de la polyvalence qui caractérise bien entendu le King, ce dernier possède – surtout depuis la deuxième partie de sa carrière (2012 à aujourd’hui) – une capacité unique en matière d’adaptation et d’ajustements. Une série de Playoffs pour LeBron, c’est comme une partie d’échecs. Il analyse, il avance ses pions, il s’ajuste, puis il gagne. Vous ajoutez à ça l’expérience qui accompagne sa longue carrière (personne dans l’histoire n’a joué plus de matchs que LeBron en Playoffs) et vous vous retrouvez face à un véritable cheat code.

La bonne nouvelle pour Al Horford, c’est qu’il n’évolue plus dans la même conférence que James aujourd’hui. Très peu de chances donc qu’il le croise en Playoffs à moins d’une Finale NBA opposant les Celtics aux Lakers, affiche assez improbable il faut le dire étant donné que ces derniers sont seulement huitièmes de l’Ouest actuellement. Mais avec LeBron, on ne sait jamais…

Source texte : The Old Man and The Three podcast