C’est sans doute l’une des images les plus marrantes de la nuit : Josh Hart qui se prend l’une des crampes de l’année par Jimmy Butler, à la fin du match entre Knicks et Heat. Bien sûr, il faut en rire… mais Josh Hart est un vrai boss dans la discipline. Dans la catégorie “se prendre des vents par tout le monde”, nous demandons le MVP.

Franchement, on a regardé les images plusieurs fois à la rédaction. Et la conclusion est la même chez quasiment tout le monde : Josh Hart a un don pour se faire ignorer à l’heure d’aller checker les gens. Cette nuit, il a tendu la main à Jimmy Butler, pour le féliciter et marquer son respect après la fin du match. Paraît qu’il attend encore que Jim’ le salue.

C’est pas Josh Hart qui s’était pris un vent énorme à l’ancienne par Zion ou Harden ? 😭pic.twitter.com/HA35TTw3JK — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 30, 2023

La blague pourrait s’arrêter là… mais Josh est un spécialiste. Zion Williamson, Kyle Kuzma, Julius Randle : tous ont mis des ouragans à ce bon Hart, qui part à chaque fois d’une bonne intention. Moment gênant, il sait désormais gérer : puisqu’on est jamais aussi bien servi que par soi-même, c’est avec son autre main qu’il s’auto check. Allez, on l’a tous vécu. Quand il y a deux, trois personnes autour, ça va. Quand la caméra enregistre l’image en 4K HD, c’est plus embarrassant. En même temps, le type va tout le temps saluer des types alors qu’ils causent et n’ont pas l’attention portée sur lui. Faut pas s’étonner. Allez, le florilège des vents de Josh Hart, c’est tout de suite.