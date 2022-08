Maintenant que la saison NBA est finie, place aux vacances ! Les joueurs de la Grande Ligue ont encore quelques semaines de free time devant eux pour se la couler douce au soleil, s’envoyer des cocktails à la pelle… ou pas. Tiens, c’est vrai que chacun a sa propre définition du mot « vacances », alors pour vous la rédaction de TrashTalk a cherché où est-ce que les membres des Bucks ont décidé de s’évader. Et comme on dit si bien en grec, Αντιο σας le Wisconsin, et à bientôt !

NB : ces destinations sont le plus souvent imaginaires et n’ont que pour unique but de vous faire sourire, même si elles sont parfois basées sur les réelles vacances des joueurs mentionnés.

Giannis & Thanasis Antetokounmpo

C’est bien connu, les Antetokounmbro’s font tout ensemble et les vacances n’échappent évidemment pas à la règle. Pour la fratrie au blase le plus long d’Europe, cet été le repos sera court puisque les larrons vont participer à l’EuroBasket avec la Grèce. Soit, le temps n’a pas le temps pour le temps et ça Giannis l’a bien compris. Donnez-lui vingt petites minutes, juste le temps de rouler sur l’Espagne en amical et après c’est balade en famille dans les rues de Madrid et rencontre avec Vinicius Jr, joueur pour le Real Madrid mais version pied-balle.

Jrue Holiday

Pour ne pas se risquer à des jeux de mots douteux, nous ne nous étendrons pas sur l’été du guard des Bucks. Sachez juste que Jrue passe de supers holidays. Et merde.

Serge Ibaka

On ne va pas se mentir, depuis quelques temps, Serge Ibaka est davantage influenceur que basketteur. Le mec fait des sons avec Ninho, des skincare routine et des vidéos YouTube (on vous recommande les vidéos « How hungry are you ? »). Bref, le pivot s’éclate et a décidé de s’envoler pour les Caraïbes afin de profiter de ses vacances. Direction le soleil de Minorque donc, où ce bon vieux Serge a été aperçu en train de danser à moitié à poil devant le coucher de soleil. Aucune vanne.

Khris Middleton

Khris avec un « k » et un « h », ou pourquoi faire simple quand on peut faire plus compliqué, il abuse sérieux… Ouais nan désolé, on se faisait cette réflexion en cherchant ce que faisait l’ailier de ses vacances, mais comme on ne trouve rien d’intéressant, bah on divague. Pas facile tous les jours, la vie chez TrashTalk.

Brook Lopez

Vous vous dites probablement que Brook Lopez n’est pas du genre à avoir Twitter ou Instagram et vous avez raison. Enfin, Brook a bien Twitter, mais soit le truc n’est plus à jour, soit on a manqué un épisode, puisque sa bio se résume encore à « Center for the Brooklyn Nets ». Aucune info sur ses vacances donc, mais le pivot doit probablement s’éclater dans le Montana, à couper du bois, faire des virées sur son tracteur et s’endormir au coin du feu. Une vie paisible loin de ses cousins David et Jo Lopez, probablement encore en train de se chamailler dans notre beau pays.

Joe Ingles

C’est au détour d’une visite à but purement informatif sur le compte Instagram de Joe Ingles que l’on s’est rendu compte que le mec était bel et bien différent des autres joueurs, tant sur le parquet que dans la vie. En plus de jouer comme un sexagénaire pas trop en forme, Joe Ingles insiste avec le filtre noir et blanc sur les photos, ce qui ne se fait visiblement plus depuis une bonne dizaine d’années. Niveau vacances ? Oh bah du classique hein, parties de petits chevaux avec les enfants, correspondance par courrier entre copains et jardinage avec madame. La belle vie façon J.I Joe quoi.

Pat Connaughton

Un peu à l’image de Darius Garland chez les Cavs, Pat Connaughton ne lâche jamais le basket. Une invitation pour une journée plage ? Parfait pour travailler ses appuis avec le sable. Aller boire un coup en ville ? En espérant qu’il y ait du monde, ce sera l’occasion de bosser les skills. Ayez même le malheur d’organiser un petit match avec vos potes sans lui en parler, et le mec débarquera furieux pour vous lâcher son meilleur « Aloooors, on n’attend pas Patrick ? ». Carrément lourd quoi, on ne recommande pas pour des vacances tranquilles.

Grayson Allen

Après une belle saison, Grayson Allen a pris le temps de se consacrer à sa petite-amie. Mieux encore, Morgan Reid – c’est son nom – est devenue Morgan Allen, puisque les tourtereaux se sont mariés cet été. En bon Buck qu’il est, Grayson a quand même tenu à représenter un peu sa team et le couple a décidé de faire ça dans la forêt du domaine de Nestldown, en Californie. Et par « ça », on entend mariage bien évidemment. Le concept peut a priori sembler chelou, mais les photos de la cérémonie sont au final vraiment jolies. Alors félicitations à tous les deux, et vive les mariés !

Bobby Portis

Bobby Portis est ce qu’on appelle un « underdog » et il ne s’en cache pas. Plus fort encore, l’intérieur adore être dans la peau de celui qu’on n’attend pas et a donc décidé de joindre l’utile à l’agréable. Cet été, BP s’est lancé dans tout un tas de trucs qu’il ne maîtrise pas, juste pour ne pas être le favori. Au programme, concours de tractions à un bras, courses de monocycles et batailles en armures médiévales. Bon, le mec n’a évidemment rien gagné, mais personne ne misait sur lui, et c’est bien ça le plus important.

MarJon Beauchamp

Pour MarJon, pas de repos cet été. Eh oui, le bonhomme n’a même pas encore joué un match en NBA, alors pourquoi prendre des vacances ? Faut bosser mon grand !

Alors, quel programme vous chauffe le plus ? Ici, on irait bien se poser avec Serge sous le soleil des Baléares. En vrai, peu importe tant qu’on reste loin de Pat Connaughton. Dans tous les cas, nous on retourne près du ventilo en attendant la prochaine enquête.

