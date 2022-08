Réduire le nombre de déplacements, voilà sans doute l’un des enjeux majeurs pour les années à venir en NBA. Non seulement pour la forme physique de ses joueurs, mais aussi pour changer (au moins un peu) cette image de ligue polluante qui lui colle à la peau. Alors la NBA tente au milieu de son organisation minutieuse de trouver des solutions. La dernière en date : une baisse de la distance parcourue à l’année par chaque équipe lors de la saison 2022-23.

Le calendrier NBA vient d’être dévoilé et forcément, l’excitation est à son comble. Qui affrontera qui et surtout quand, combien de back-to-backs, quelles seront les grosses affiches, bref, la hype habituelle mais décuplée tant le basket manque ces derniers temps. Et comme à l’accoutumée, la Ligue a balancé un communiqué pour accompagner le reveal du calendar. Parmi les sujets abordés, on a donc le nombre de déplacements. Parce que oui, avec 30 équipes et 82 matchs pour chacune d’entre elles aux quatre coins des States, force est de constater que la NBA n’est pas la ligue la plus écologique qui soit. Bien au contraire. Alors depuis quelques années et dans le contexte climatique qu’on connaît tous, Adam Silver et les différents acteurs tentent de réagir en mettant en place diverses solutions. Par exemple, saviez-vous que les Blazers sont l’une des équipes qui – à défaut de lutter pour le titre – lutte le plus en faveur de l’écologie ? Recyclage de maillots et du surplus de nourriture, salle certifiée écologique ou encore réduction des dépenses d’eau et d’énergie, Rip City est un élève modèle. Dans un objectif similaire mais à une échelle plus globale, la NBA a annoncé avoir réduit en partie le nombre de déplacements de chaque équipe la saison prochaine, à hauteur de 3 000 km par franchise.

La saison dernière, chaque équipe a parcouru en moyenne 69 000 km. Pour la saison à venir, les franchises vont se « limiter » à un peu plus 66 000 bornes. Si l’on regroupe l’ensemble des équipes, ce sont donc environ 90 000 km qui disparaissent. Ça va, vous suivez toujours ? Certes, la baisse n’est pas énorme, mais chaque avancée est bonne à prendre. D’ailleurs, vous vous demandez probablement comment la Ligue a fait pour en arriver à cette réduction. Les Raptors ont-ils définitivement été délocalisés à Tampa ? Le Thunder a-t-il été banni de la Ligue ? Peut-être que les Spurs ont décidé de ne pas jouer cette saison, faute d’une équipe correcte ? Rassurez-vous, rien de tout ça. En réalité la NBA a juste revu son calendrier et sa gestion des matchs. Par rapport à l’an dernier, il sera bien plus fréquent (à 88 reprises contre 53 en 2021-22) de jouer deux matchs de suite face à la même équipe, ou face à deux équipes très proches géographiquement (affronter les Lakers puis les Clippers à Los Angeles, ou les Knicks puis les Nets à New York par exemple). La Ligue reprend donc une formule déjà aperçue durant la période COVID mais cette fois-ci, pas question de bulle et de Mickey.

Le Thunder, par exemple, accueillera 2 fois de suite les Kings, avant d’accueillir 2 fois de suite le Jazz quelques jours plus tard. Fin mars, OKC jouera 3 matchs de suite à Los Angeles, avec avant cela un déplacement réduit entre New Orleans et San Antonio. Plus malin. https://t.co/GQLsnPIP6R pic.twitter.com/OdHAtCY2T4 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 18, 2022

Même si le chemin reste encore long avant que la NBA ne devienne une Ligue vraiment plus propre en matière d’écologie, ces avancées montrent que les choses vont dans le bon sens. Moins de déplacements, donc moins de pollution et de fatigue pour les joueurs, avec au bout peut-être encore plus de spectacle.

Sources texte : NBA / Ecolosport