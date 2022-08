Ces derniers jours, plusieurs grosses affiches avaient déjà fuité avant la sortie officielle du calendrier complet de la saison NBA 2022-23 mercredi soir. Mais désormais, on est fixés, notamment sur les grandes échéances de la campagne à venir. Par ici les principales dates à retenir.

On le sait, une saison régulière, c’est très long. 82 matchs au total d’octobre jusqu’à avril, avant le début des Playoffs qui durent jusqu’au mois de juin. Mais on sait aussi que certains événements viennent pimenter chaque année la campagne NBA, comme les gros matchs qui sont là pour accompagner la bûche de Noël, le marathon du MLK Day ou encore les festivités du All-Star Weekend. Et maintenant que la calendrier de la saison 2022-23 est connu de tous, on a absolument toutes les infos sur ces principaux événements.

La soirée d’ouverture de la saison régulière : 18 octobre 2022

Mardi 18 octobre 2022 : 1er soir de la reprise de la saison NBA. – 01h30 : Celtics vs Sixers

– 04h00 : Warriors vs Lakers — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 17, 2022

La première semaine de la saison régulière : 18 – 23 octobre 2022

Mercredi 19 octobre 2022 : 1ère soirée complète en NBA. Pistons vs Magic

Pacers vs Wizards

Hawks vs Rockets

Nets vs Pelicans

Heat vs Bulls

Raptors vs Cavs

Grizzlies vs Knicks

Wolves vs Thunder

Spurs vs Hornets

Jazz vs Nuggets

Suns vs Mavs

Kings vs Blazers Dinguerie. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 17, 2022

Au total, on aura onze matchs en antenne nationale entre le 18 et le 23 octobre 2022 pour lancer la campagne sur les chapeaux de roues.

The first week of the season will feature 11 national television games across three networks, including two doubleheaders each on TNT and ESPN and three games on NBA TV. pic.twitter.com/O9So5il0Cs — NBA Communications (@NBAPR) August 17, 2022

Le Christmas Day : 25 décembre 2022

Dimanche 25 décembre 2022 : NBA Christmas Day – 18h : Knicks vs Sixers

– 20h30 : Mavs vs Lakers

– 23h : Celtics vs Bucks

– 02h : Warriors vs Grizzlies

– 04h30 : Nuggets vs Suns — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 17, 2022

Le MLK Day : 16 janvier 2023

Lundi 16 janvier 2023 : Martin Luther King Day – 19h : Hornets vs Celtics

– 20h30 : Bucks vs Pacers

– 21h : Cavs vs Pelicans

– 21h : Knicks vs Raptors

– 21h : Wizards vs Warriors

– 21h30 : Hawks vs Heat

– 22h : Wolves vs Jazz

– 00h : Grizzlies vs Suns

– 04h30 : Lakers vs Rockets — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 17, 2022

Le NBA Paris Game : 19 janvier 2023

Vendredi 19 janvier 2023 : NBA Paris Game 21h00 : Pistons vs Bulls Match à l’@Accor_Arena. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 17, 2022

La « Rivals Week » : semaine du 23 janvier 2023

La NBA lance officiellement la « Rivals Week » cette saison, du 24 au 28 janvier 2023 avec : Lakers – Clippers

Celtics – Heat

Nets – Sixers

Warriors – Grizzlies

Nuggets – Sixers

Nets – Knicks

Hornets – Bulls

Grizzlies – Wolves

Raptors – Warriors

Mavs – Suns

Lakers – Celtics — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 17, 2022

Plus de précisions par ici

NBA Trade Deadline : 9 février 2023

Jeudi 9 février 2023 : NBA Trade Deadline Dernière soirée pour effectuer des transferts avant le dernier virage de la saison 2022-23. Elle sera, évidemment, commentée en direct sur TrashTalk. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 17, 2022

All-Star Weekend : 17-19 février 2023

Vendredi 17 février 2023 : pause du All-Star Week-end. Dimanche 19 février 2023 : All-Star Game à Salt Lake City. Jeudi 24 février 2023 : reprise de la saison régulière. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 17, 2022

Fin de la saison régulière : 9 avril 2023

Dimanche 9 avril 2023 : dernier soir de la saison régulière. 15 matchs.

30 équipes NBA sur les parquets. Toutes les rencontres se joueront entre 19h et 00h heure française. pic.twitter.com/RbjjSTxrmQ — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 17, 2022

Début de la postseason : 11 avril 2023

Play-in tournament : 11-14 avril

Début des Playoffs : 15 avril

Début des Finales NBA : 1er juin

Toutes les dates que vous devez connaître, elles sont là. Du 18 octobre 2022 au 9 avril 2023, la saison régulière NBA rythmera donc nos nuits, avec des échéances clairement immanquables. Le play-in tournament et les Playoffs prendront ensuite le relais pour notre plus grand bonheur, et le plus grand malheur des Kings.

Source texte : NBA