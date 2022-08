Il est prêt, il est officiel : le calendrier de la saison NBA 2022-23 est enfin tombé ! Avec un décollage prévu le mardi 18 octobre 2022 et un atterrissage annoncé le 10 avril 2023, l’heure est venue de préparer ses valises et checker ses tickets. Alors on ne perd pas de temps, et on check tout de suite le programme 100% basketball des Atlanta Hawks !

En attendant de voir si les Hawks vont défendre la saison prochaine, plusieurs rendez-vous seront à noter pour la bande à Trae Young. Déjà face aux grands rivaux avec qui une relation solide a déjà été construire, notamment les Bucks (3 fois dans le premier mois de compétition), le Heat (MLK Day) ou les Knicks (dès le 3 novembre). Mais il y aura aussi des retrouvailles pour Dejounte Murray face aux Spurs, ou bien Luka Doncic face à son copain de la Draft 2018, entre autres.

Au global ? Rien de transcendant sur ce calendrier d’Atlanta. Il faudra s’assurer que les jeunes ne déconnent pas à Miami entre le 4 et le 7 mars 2023, et que le début de saison soit géré de manière professionnelle. On ne va pas se mentir, la pression sera sur les épaules de Nate McMillan donc mieux vaut passer un bon automne plutôt que de voir son nom circuler dans les rumeurs de licenciement. On sait aussi que des rumeurs tourneront autour de John Collins, donc à voir si c’est dans une vague positive ou négative d’Atlanta.

# Plus long road-trip : 5 matchs à deux reprises, fin octobre et début février.

# Plus longue session maison : 5 matchs entre le 16 février et le 4 mars avec la pause du All-Star Weekend au milieu.

# Matchs en antenne nationale (TNT + ESPN + ABC) : 8, dont celui du MLK Day à 21h30.

# Nombre de matchs joués en back-to-back : 13, point positif pour les Hawks

# Matchs à horaires français pour les Hawks :

23/10 vs Hornets (23h)

27/11 vs Heat (23h)

16/01 vs Heat (21h30)

26/02 vs Nets (21h)

19/03 vs Spurs (21h)

25/03 vs Pacers (22h)

9/04 à Boston (19h)

# Quelques affiches à retenir : c’est très simple, avec les Hawks on attend trois rendez-vous principaux. Toutes les affiches du premier mois de compétition, soit pour tester la paire Trae Young + Dejounte Murray, soit pour tester l’élite de la Conférence Est. Ensuite, au-delà des sucreries au Madison Square Garden ou face aux Mavs, on aura un oeil sur les oppositions contre Chicago et Cleveland, dans la course aux Playoffs. Et enfin ? Un petit Paolo Banchero en tête à tête avec Murray, et Kevin Huerter de retour à Atlanta avec le maillot des Kings. Et oui, le Red Velvet ne porte plus les couleurs des Hawks pour celles et ceux qui ont du mal à suivre.

