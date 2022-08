Il est prêt, il est officiel : le calendrier de la saison NBA 2022-23 est enfin tombé ! Avec un décollage prévu le mardi 18 octobre 2022 et un atterrissage annoncé le 10 avril 2023, l’heure est venue de préparer ses valises et checker ses tickets. Alors on ne perd pas de temps, et on check tout de suite le programme 100% basketball des Boston Celtics !

Que de grands moments prévus pour les fans de Boston, dans la continuité de leurs immenses Playoffs 2022. Le mot d’ordre étant celui de la continuité, on veut voir la taille du rouleau compresseur vert, voir si ces Celtics peuvent bien finir numéro 1 de la Conférence Est cette saison. Pour cela, il faudra battre toutes les grandes armées, et dès la première semaine de compétition avec Philadelphie et Miami au menu. Bien évidemment, on surveillera le retour de Malcolm Brogdon dans l’Indiana ou les premières banderilles de Danilo Gallinari en sortie de banc, mais c’est surtout la puissance collective qui sera observée de près chez Ime Udoka et ses collègues.

À noter tout de même, les deux confrontations face aux Warriors après les dernières Finales NBA, ainsi qu’un affrontement entre Jayson Tatum et Kevin Durant, ne sachant pas encore quel maillot portera KD cette année… En parlant de KD, qu’en sera-t-il du passage de Kyrie Irving au TD Garden ? Ajoutez la Rivals Week avec les Lakers au programme, un très beau finish deux fois de suite à Toronto, et vous avez tout d’une grande campagne à venir pour la maison verte et leurs fans.

# Plus long road-trip : 6 matchs à deux reprises, début décembre et début mars.

# Plus longue session maison : 7 matchs entre le 17 décembre et le 30 décembre, histoire de bien finir 2022.

# Matchs en antenne nationale (TNT + ESPN + ABC) : 25, on va manger vert cette saison.

# Nombre de matchs joués en back-to-back : 13, point positif pour les Celtics.

# Matchs à horaires français pour les Celtics :

30/10 vs Wizards (23h)

18/12 vs Magic (21h)

25/12 vs Bucks (23h)

16/01 à Charlotte (19h)

21/01 à Toronto (23h)

12/02 vs Memphis (20h)

09/04 vs Atlanta (19h)

# Quelques affiches à retenir : coup de coeur pour le mois de janvier avec 10 matchs qui se suivent en déplacement, entrecoupés par les retrouvailles avec Golden State. Ce sera l’occasion de voir qui a la plus grosse, mais aussi voir comment Boston tient sur la durée. L’an dernier, c’est un énorme push partant de fin janvier qui avait tout changé dans la franchise, qu’en sera-t-il cette saison ? Priorité absolue aux victoires face aux Sixers, Lakers et Nets, le reste c’est du bonus avec Miami dans le lot. Clore la régulière en recevant deux fois Toronto puis Atlanta, c’est un bon échauffement pré-Playoffs.

