Il est prêt, il est officiel : le calendrier de la saison NBA 2022-23 est enfin tombé ! Avec un décollage prévu le mardi 18 octobre 2022 et un atterrissage annoncé le 10 avril 2023, l’heure est venue de préparer ses valises et checker ses tickets. Alors on ne perd pas de temps, et on check tout de suite le programme 100% basketball des Brooklyn Nets !

Le truc, c’est qu’on aimerait vraiment faire une analyse complète de calendrier… mais qui sera dans cet effectif d’ici deux mois ? Si ça se trouve, Kevin Durant sera là, et si ça se trouve, il sera clairement pas du côté de Brooklyn. C’est sans parler de Kyrie Irving, qui pourrait lui aussi faire ses affaires d’ici la reprise. Du coup, on va partir du principe qu’ils sont pas là parce qu’on peut pas vraiment compter sur eux et les choses ont semblé assez clair publiquement. Focus sur Ben Simmons et ses retrouvailles avec les Sixers, une des dates les plus attendues de toute la NBA.

Maintenant si vous voulez ajouter TJ Warren contre Jimmy Butler, c’est votre choix. Et si KD est encore présent ? Et bien il faudra voir son duel face à Jayson Tatum, il faudra voir ce que donne un affrontement face aux Bucks, et un énième combat versus LeBron. Idem pour Kyrie, sa seule présence rend un déplacement à Boston immanquable, tout comme ses confrontations face aux Warriors ou Blazers pour ne citer qu’eux. Tout le monde aura ses yeux sur les affiches contre Philadelphie, pour Simmons mais aussi pour James Harden, et avec toute l’animosité des mois passés.

# Plus long road-trip : 5 matchs à deux reprises, mi-janvier et mi-mars.

# Plus longue session maison : 7 matchs entre le 27 novembre et le 10 décembre.

# Matchs en antenne nationale (TNT + ESPN + ABC) : 13, ça a bien bien chuté…

# Nombre de matchs joués en back-to-back : 14, c’est pas trop de chance

# Matchs à horaires français pour les Hawks :

12/11 aux Clippers (22h)

27/11 vs Portland (21h)

28/01 vs Knicks (23h30)

26/02 à Atlanta (21h)

12/03 à Denver (20h30)

19/03 vs Denver (20h30)

2/04 vs Utah (21h30)

9/04 vs Sixers (19h)

# Quelques affiches à retenir : beh comme dit plus haut, on a envie de dire… wait and see ? Quoi qu’il en soit, le tout premier match face aux Pelicans avec les débuts de Ben Simmons ainsi que ses retrouvailles avec les Sixers seront des immanquables. Mais ensuite, c’est le cirque complet, un peu à l’image de la franchise en ce moment. Surveillez simplement la toute fin de saison des Nets car s’ils sont bien placés, leur calendrier assez avantageux pourrait leur être d’une grande aide. Cela est notamment dû à des roadtrips de barge de novembre à janvier.