Ça y est, on connaît le calendrier des 30 équipes NBA pour la saison 2022-23. Et du coup, cela nous permet d’avoir de la visibilité concernant les grands affrontements entre les différents joueurs français qui composent aujourd’hui la Grande Ligue. On a tout passé en revue, voici les dates à retenir.

Mais avant tout, un petit rappel concernant les Frenchies qui sont sous contrat avec des franchises NBA pour la saison 2022-23 :

Evan Fournier (Knicks)

Killian Tillie (Grizzlies)

Frank Ntilikina (Mavericks)

Rudy Gobert (Wolves)

Théo Maledon et Ousmane Dieng (Thunder)

Nico Batum et Moussa Diabaté (Clippers)

Killian Hayes (Pistons)

P.S. : on a laissé de côté Joel Embiid, il intégrera la liste quand il aura ramené la médaille d’or aux Bleus lors des JO de Paris 2024.

Les matchs entre Français lors de la saison 2022-23 :

Grizzlies – Knicks le 19 octobre 2022

Knicks – Grizzlies le 27 novembre 2022

__

Knicks – Mavericks le 3 décembre 2022

Mavericks – Knicks le 27 décembre 2022

__

Wolves – Knicks le 7 novembre 2022

Knicks – Wolves le 20 mars 2023

Retrouvailles entre Rudy Gobert et Evan Fournier. – Mercredi 7 novembre (à Minnesota) – Mercredi 20 mars (à New York)@EvanFourmizz @rudygobert27 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 17, 2022

__

Knicks – Thunder le 13 novembre 2022

Thunder – Knicks le 21 novembre 2022

__

Knicks – Clippers le 4 février 2023

Clippers – Knicks le 11 mars 2023

__

Knicks – Pistons le 21 octobre 2022

Knicks – Pistons le 11 novembre 2022

Pistons – Knicks le 29 novembre 2022

Pistons – Knicks le 15 janvier 2023

__

Mavericks – Grizzlies le 22 octobre 2022

Grizzlies – Mavericks le 11 mars 2023

Mavericks – Grizzlies le 13 mars 2023

Grizzlies – Mavericks le 20 mars 2023

__

Grizzlies – Wolves le 11 novembre 2022

Wolves – Grizzlies le 30 novembre 2022

Wolves – Grizzlies le 27 janvier 2023

Grizzlies – Wolves le 10 février 2023

__

Grizzlies – Thunder le 18 novembre 2022

Grizzlies – Thunder le 7 décembre 2022

Thunder – Grizzlies le 17 décembre 2022

Thunder – Grizzlies le 9 avril 2023

__

Clippers – Grizzlies le 5 mars 2023

Grizzlies – Clippers le 29 mars 2023

Grizzlies – Clippers le 31 mars 2023

__

Pistons – Grizzlies le 4 décembre 2022

Grizzlies – Pistons le 9 décembre 2022

__

Wolves – Mavericks le 19 décembre 2022

Wolves – Mavericks le 21 décembre 2022

Mavericks – Wolves le 13 février 2023

__

Mavericks – Thunder le 29 octobre 2022

Mavericks – Thunder le 12 décembre 2022

Thunder – Mavericks le 8 janvier 2023

__

Mavericks – Clippers le 15 novembre 2022

Clippers – Mavericks le 10 janvier 2023

Mavericks – Clippers le 22 janvier 2023

Clippers – Mavericks le 8 février 2023

__

Pistons – Mavericks le 1er décembre 2022

Mavericks – Pistons le 30 janvier 2023

__

Wolves – Thunder le 19 octobre 2022

Thunder – Wolves le 23 octobre 2022

Wolves – Thunder le 3 décembre 2022

Thunder – Wolves le 16 décembre 2022

__

Clippers – Wolves le 14 décembre 2022

Wolves – Clippers le 6 janvier 2023

Clippers – Wolves le 28 février 2023

__

Wolves – Pistons le 31 décembre 2022

Pistons – Wolves le 11 janvier 2023

__

Thunder – Clippers le 25 octobre 2022

Thunder – Clippers le 27 octobre 2022

Clippers – Thunder le 21 mars 2023

Clippers – Thunder le 23 mars 2023

__

Pistons – Thunder le 7 novembre 2022

Thunder – Pistons le 29 mars 2023

__

Clippers – Pistons le 17 novembre 2022

Pistons – Clippers le 26 décembre 2022

Voilà, vous savez tout, et vous pouvez désormais vous organiser bien comme il faut pour la saison prochaine !