Une nouvelle sans bruit mais d’importance capitale, Josh Hart sera titulaire sur l’exercice 2022-23 avec les Blazers. On parlait très récemment de cette rotation comme l’une des dernières dont, à neuf jours de la reprise, toutes les ficelles n’étaient pas encore tirées. C’est désormais chose faite avec ce spot récupéré par le maître du hustle. Débrief.

Boum, badaboum, boumboum bim-boum. Qu’entend-on au loin ? Serait-ce le bruit de l’une des dernières rotations de NBA qui sort les tambours de guerre pour annoncer son cinq de départ ? Titulaire sur 118 de ses 296 matchs NBA en carrière, Josh Hart vient d’obtenir le dernier spot du starting five des Blazers. Une belle récompense pour celui qui s’est buté au milieu d’un effectif de Portland totalement improvisé en fin de saison dernière. Au milieu d’un foutoir réunissant des types qui n’avaient pas vu le parquet de l’année, des joueurs de G League et des parents d’élève, Josh Hart a produit d’excellentes stats offensives : 19.9 points à 50% au tir dont 37% à 3-points, 5.4 rebonds, 4.3 assists et 1.2 interception en 13 rencontres. D’autant plus « valuable » quand on sait ce qu’il représente de l’autre côté du parquet, là où son agilité et sa rapidité latérale lui permettent d’intercepter, de se jeter, de contenir et de dissuader les extérieurs adverses. Arrivé début février dans l’Oregon via le trade entre Blazers et Pelicans incluant C.J. McCollum, Lary Nance Jr, Tony Snell, Tomas Satoransky, Nickeil Alexander-Walker et Didi Louzada, Josh Hart a bossé dur dans un environnement dénué de toute compétition pour que son année de salaire 2022-23 soit finalement garantie par le front office de Portland. Le 12 mars dernier, il brisait même son record en carrière en claquant 44 points sur les Wizards. La perf’ seule suffit à justifier ses 13 millions de dollars par saison.

« D’accord il est bon et polyvalent, mais TrashTalk, c’est pas un peu light comme titulaire à l’Ouest ? ». En privilégiant les 27 années d’expérience et la bonne dynamique de Josh Hart à Nassir Little et Justise Winslow, Chauncey Billups – entraîneur des Blazers – fait un choix que l’on pourrait considérer comme « sage ». Il envoie au combat un joueur de métier, prêt à donner son corps à la science d’un côté du parquet, tout en laissant Damian Lillard faire mumuse de l’autre côté. Pour autant, le déplacement de la nuit dernière à Sacramento n’a (pour l’instant) pas vérifié cette complémentarité. Le cinq de départ choisis par Billups était le même que celui annoncé pour l’ouverture de la saison dans neuf jours : Damian Lillard, Anfernee Simons, Josh Hart, Jerami Grant et Jusuf Nurkic. Résultats de ce premier test, une défaite de 30 points, Josh Hart limité à 3 unités, Damian Lillard à 2/10 au tir, Jusuf Nurkic un peu timide (pour changer), et une paire Anfernee Simons – Jerami Grant qui sauve les honneurs. Doit-on pour autant accorder de l’importance à un revers – même si lourd – de pré-saison ? Sans affirmer que oui ou que non, on pense qu’il va falloir engranger un minimum de confiance, ensemble, avant la reprise des joutes officielles. Mardi soir contre les Warriors serait la date parfaite.

Source texte : Aaron J. Fentress pour The Oregonian