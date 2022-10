Cinq équipes de l’Est, trois de l’Ouest, et une nouvelle nuit de pré-saison qui s’annonce riche en… riche en basket-ball. Ce n’est pas franchement l’éclate que de mater des joueurs à 40% de leurs capacités, et on commence à trouver compliquée la quête d’enjeux quotidienne dont ce papier fait mission. Patience, les vraies joutes reprennent dans neuf jours.

# Le programme du jour

1h : Hornets – Wizards

1h : Sixers – Cavaliers

1h30 : Heat – Rockets

3h : Nuggets – Suns

Les roses sont rouges, les violettes sont bleues, Cavaliers – Sixers est à horaire acceptable et c’est tant mieux. Tant mieux, parce que l’on se serait difficilement satisfait d’un Hornets – Wizards en ouverture de nuit. Un premier match de pré-saison de Gordon Hayward – aussi pro, respectable et accessoirement efficace soit le joueur – c’est pas franchement ce qui anime les esprits en 2022.

À Philly, les hommes de Doc Rivers ont disposé de quatre jours de repos pour préparer ce troisième match de pré-saison. On surveillera de très près la guerre du backcourt entre Tyrese Maxey, auteur de 41 points à 15/19 au tir sur les deux premières rencontres, épaulé par De’Anthony Melton, et la paire Darius Garland – Donovan Mitchell. Un bon test pour ces garçons aux si grandes ambitions sur la saison à venir. Les joutes intérieures devraient être plus calmes avec un Evan Mobley inscrit en « day-to-day », et pas plus d’infos que ça concernant Joel Embiid.

On enchaîne à 1h30 avec la réception du Heat par les Rockets. Selon les infos de Jonathan Feigen – rédacteur pour le Houston Chronicle – Jabari Smith Jr. devrait être une nouvelle fois sur la touche à cause de son entorse à la cheville gauche. On verra si Willie Cauley-Stein, nouvelle recrue de Houston, obtient un peu de temps de jeu ce soir. Il a besoin de courir pour se mettre en rythme et apporter sa présence physique dans une raquette un peu… light défensivement. Pour ce qui est du Heat, la franchise floridienne est optimiste quant aux débuts de Victor Oladipo à Houston. On verra si Adebayo, Butler et Herro répondent à l’appel de la compétition : pas plus d’infos de ce côté-ci.

On se déplace à Phoenix où Cam Johnson, Cameron Payne, Landry Shamet, Dario Saric et Jae Crowder (pas avec l’équipe) sont tous les cinq indisponibles. De l’autre côté, Nikola Jokic et Jamal Murray sont listés « questionnables » à cause de petits bobos sans réelle gravité. On se tourne donc vers la triplette Chris Paul – Devin Booker – Deandre Ayton ainsi que Michael Porter Jr. chez les Nuggets pour maintenir la « hype » autour de cette rencontre. Hype qui disparaîtra probablement après deux minutes de match quand Deandre Ayton manquera un dunk ouvert, et que Caldwell-Pope et un mec de G League s’échangeront des droites au milieu du parquet. La vibe de pré-saison : tout simplement irremplaçable.