Victor Wembanyama est à quelques heures d’écrire l’histoire de la Draft, mais aussi du basket français, en étant appelé par Adam Silver à la place de numéro 1 de sa cuvée. Un événement très spécial… à condition qu’il soit bien choisi avant tout le monde. Oui, on s’est imaginé un monde où les Spurs ne prenaient pas Wemby. Et alors là, attention, on ne contrôle plus rien.

Il est aux alentours de 2h, ce vendredi 23 juin. Cela fait déjà une belle heure que nous sommes tous ensemble sur Twitch, pour vivre l’histoire. Bastien, Alex et Simon sont en train d’analyser une dernière fois les meilleurs prospects tout en prenant garde à ne pas réveiller la voisine. Tout est prêt, les fans sont là, le Barclays Center est plein. Tout le monde attend avec impatience l’arrivée du très grand Wembanyama en NBA, chez les Spurs.

Soudain, 2h12, le téléphone de Bastien retentit, en plein live. Boh, il ne s’agit que d’une alerte Twitter hein, rien de bien méchant.

Le drame. La voisine ? On s’en cogne, c’est immensément plus grave. Victor Wembanyama ne va pas être sélectionné en premier. Pourquoi ? Comment ? Personne ne sait, mais ça se frotte très fort les mains à Charlotte. La France est sous le choc. L’histoire sera écrite, mais moins bien. Passer de la franchise dans laquelle Tony Parker a écrit sa légende à celle dans laquelle Tony Parker a écrit ses mémoires ? Nan, c’est définitivement terrible.

Sur le canapé, nos trois protagonistes sont hagards, façon tronche de Neymar après le penalty de Manchester United en Ligue des Champions. Même pas de tweet, juste, trois têtes qui se regardent sans se regarder, sans comprendre. Sur BeIN Sports, Rémi Reverchon est parti s’enfiler trois séries de crossfit pour se calmer, tandis que depuis la France, le reste des consultants a fait envoyer la pub.

Ça, c’est pour la télé. Même dans les plus hautes sphères de l’État, ça s’active. Le Président de la République est furieux, et provoque un conseil de défense exceptionnel en présence de Vincent Collet et Tony Parker.

– Bon, qu’est-ce qu’on fait les gars, c’est pas possible ça !

– Écoutez… Monsieur le Président… Je pense qu’on peut interdire les Spurs de séjour chez nous pendant un an.

– Vous devez rêver plus grand, selon moi, et confronter directement Adam Silver face aux Français.

– Ok, merci messieurs, je vais y réfléchir.

Avant même que la France ne convoque l’ambassadeur des États-Unis pour cet affront innommable, ce sont les habitants de San Antonio qui ont montré leur colère. Les fourches, les lassos, les chevaux sont de sortie : rendez-vous est donné devant l’AT&T Center pour en découdre avec la direction.

En coulisses, la NBA est choquée. Pourquoi un tel changement d’avis ? Qu’est-ce que Scoot Henderson a pu dire à Gregg Popovich pour changer sa décision ? Selon Shams Charania, c’est car Wemby est trop grand pour passer les portes du centre d’entraînement, et que Scoot est venu à son rendez-vous avec un architecte et un projet chiffré.

Il est désormais 2h28. La respiration se coupe, le speaker du Barclays Center vient d’annoncer qu’Adam Silver allait arriver avec l’annonce du premier choix.

“With the first pick of the 2023 NBA Draft, the San Antonio Spurs select… Scoot Henderson, from G League Ignite”.

La phrase à ne pas prononcer. Les fans des Éperons présents sur place surmènent immédiatement la sécurité, qui n’arrive pas à les empêcher de s’emparer du micro d’un Adam Silver complètement dépassé. Et alors là, c’est roue libre.

“Yo man, what is this ? Gregg Popovich, we love you… but bro, we gonna find you and have some little discussion, be ready !”

Bilan : 18 interpellations dont deux à coup de taser afin d’immobiliser des fans ayant profité du bordel général pour voler des chaises de la Green Room. Téma le souvenir à deux balles.

Dans le même temps, en France, ça s’active toujours. Le Ministère de la Justice vient d’émettre une demande de mandat d’arrêt international contre l’ensemble de la franchise des Spurs pour un délit de “Non sélection de Victor Wembanyama”, une première historique. La commune de Mouilleron-le-Captif annule, sur ordre de Matignon, son jumelage avec San Antonio. Puis on s’est rendu compte qu’il s’agissait de la ville de San Antonio en Argentine, alors tout le monde s’est excusé.

Sur le live de TrashTalk, il est désormais 2h40. Abattus, nos trois experts sont au bord de la rupture. Les yeux se ferment l’espace d’un instant et…

Le réveil sonne. Il est 7h35, le mercredi 21 juin. Tout ceci n’était qu’un cauchemar. Épilogue heureux d’une soirée fictive mais bien horrible. Pour vivre la Draft, la vraie, rendez-vous jeudi, dès 1h en live sur Twitch avec TrashTalk, à 2h sur BeIN Sports et le League Pass pour la cérémonie en direct. Et cette fois, pas de mauvaise surprise.

Source : Tweetgen.