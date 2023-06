La Draft NBA 2023 arrive ! Pour ceux qui n’auraient pas eu internet ces douze derniers mois, l’événement va marquer l’histoire du basket français, puisqu’un jeune tricolore va être appelé en première position ! On vous récapitule ici toutes les informations à savoir concernant cette soirée, qui aura lieu dans la nuit de jeudi à vendredi en direct des États-Unis.

# Les infos pratiques

Date : dans la nuit du jeudi 22 au vendredi 23 juin.

dans la nuit du jeudi 22 au vendredi 23 juin. Heure : 2h du matin, mais dès 1h pour se chauffer en direct sur Twitch avec TrashTalk.

2h du matin, mais dès 1h pour se chauffer en direct sur Twitch avec TrashTalk. Lieu : Barclays Center, Brooklyn, New York.

Barclays Center, Brooklyn, New York. Diffusion : sur le NBA League Pass et sur BeIN Sports (à partir de 2h du matin).

sur le NBA League Pass et sur BeIN Sports (à partir de 2h du matin). Qui : les meilleurs jeunes prospects de la planète basket.

les meilleurs jeunes prospects de la planète basket. Objectif : être sélectionné par l’une des 30 franchises de la ligue et entrer en NBA !

Voilà, le cadre est posé. Comme chaque année, la Draft NBA – dont vous pouvez retrouver tout le mode de fonctionnement ici – se tiendra à Brooklyn, au cœur de la Big Apple. Comme chaque année, les meilleurs jeunes de leur génération seront sur place, avec l’espoir d’être choisi par une équipe pour la rejoindre. Comme chaque année, c’est le boss de la NBA lui même, Adam Silver, qui annoncera les noms des heureux entrants dans la Ligue durant le premier tour…

Mais pas comme chaque année, cette Draft sera historique, pour nous autres Français. Pourquoi ? Parce que – pour la première fois dans l’histoire – c’est un joueur tricolore qui va être appelé en première position. Son nom ? Victor Wembanyama. Véritable phénomène, il ira rejoindre les San Antonio Spurs, l’ancienne équipe de Tony Parker, avec qui le meneur a écrit sa propre légende. Derrière le géant de 224 centimètres ? D’autres diamants bruts du basket, à commencer par l’Américain Scoot Henderson, l’équivalent d’un dragster monté sur deux caisses de TNT. Et bien sûr… d’autres Français !

Le bleu blanc rouge sera fashion à New York ce jeudi. Bilal Coulibaly est annoncé potentiellement dans le top 10, Rayan Rupert et Sidy Cissoko dans le top 25. Trois noms qui ont un peu été éclipsés par la folie Wembanyama, mais qui sont bourrés de talent. D’ailleurs, vous n’avez qu’à cliquer sur leurs noms pour accéder à une présentation complète. D’autres Frenchies se sont présentés, et on pourrait bien avoir des surprises… avec Nadir Hifi ? Le jeune meneur du Paris Basket n’est pas spécialement attendu, mais il pourrait entendre son nom. Tiens, voici d’ailleurs tous les Français officiellement inscrits.

Victor Wembanyama (Mets 92, Betclic Elite)

Bilal Coulibaly (Mets 92)

Rayan Rupert (New Zealand Breakers, NBL)

Sidy Cissoko (G League Ignite, G League)

Nadir Hifi (Le Portel/Paris Basket, Betclic Elite)

Malcolm Cazalon (KK Mega Soccerbet, Ligue Adriatique)

Enzo Shahrvin (Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez, Betclic Elite)

Elian Benitez (JL Bourg, Betclic Elite)

(JL Bourg, Betclic Elite) William Beugre – Kassi (Chorale de Roanne, Betclic Elite)

(Chorale de Roanne, Betclic Elite) Birahima Sylla (Chorale de Roanne)

(Chorale de Roanne) Clément Frisch (SLUC Nancy, Betclic Elite)

(SLUC Nancy, Betclic Elite) Assemian Moulare (Vichy-Clermont, Pro B)

(Vichy-Clermont, Pro B) Ilias Kamardine (ALM Évreux, Pro B)

(ALM Évreux, Pro B) Romain Parmentelot (Lyon SO, Nationale 1)

Voilà pourquoi cette soirée s’annonce historique. Et qu’elle fera date. Car au-delà d’un “simple” numéro 1 de Draft – qui n’a de simple que l’expression – Victor Wembanyama est unique. Un joueur de 224 centimètres donc, qui sait défendre sur des meneurs avec une mobilité telle qu’on dirait qu’il en fait 40 de moins. Il sait tirer à 3-points, est tranchant sous le panier. Il est tout.

Et ce “tout” est le cœur d’une folie déjà bien prononcée aux États-Unis, alors même que Wemby n’a encore joué aucun match en NBA. Un exemple chiffré, pour vous faire prendre conscience ? Certains experts en économie du sport estiment que la valeur de la franchise des San Antonio Spurs – qui vont choisir le Français – va bondir de 500 millions dès l’instant où Victor va enfiler leur casquette.

Vous savez désormais à peu près tout. La suite ? Si vous le pouvez, c’est de venir vivre ce moment en direct, avec nous si le cœur vous en dit. On vous y encourage fortement en tout cas, nos trois (h)experts que sont Bastien, Alex et Simon seront installés tout confort pour vous commenter ça et vous proposer leur réaction, tout en ayant un œil grand ouvert sur les potentiels échanges entre équipes qui auront lieu durant la sélection. Spoiler, il risque d’y en avoir certains…

Allez, à jeudi pour la Draft NBA 2023 !