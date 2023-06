Le premier Européen de l’histoire de la G League Ignite s’envole déjà vers la NBA après une seule saison dans son antichambre. C’est avec un CV déjà bien rempli que Sidy Cissoko a déposé sa candidature à la Draft. Annoncé plutôt bas, le Français pourrait bien créer la surprise avec son profil de guard plus que complet. Retour sur son parcours pour en arriver jusque-là et sur ce qui l’attend par la suite dans la Ligue.

Son profil grosso modo

Âge : 19 ans , né le jour de la découverte de la Floride par un Espagnol. Voilà, vous vous coucherez moins bête ce soir.

, né le jour de la découverte de la Floride par un Espagnol. Voilà, vous vous coucherez moins bête ce soir. Poste : Meneur avec le physique d’un poste 2

avec le physique d’un poste 2 Équipe : G League Ignite avec Scoot Henderson

avec Scoot Henderson Taille : 203 centimètres

Poids : 91 kilos , Essonne représente.

, Essonne représente. Envergure : 208 centimètres

Statistiques 2022-23 : 12,8 points, 2,8 rebonds, 3,6 passes décisives, 1,1 interception et 1 contre en moyenne (29,1 minutes sur 39 matchs)

12,8 points, 2,8 rebonds, 3,6 passes décisives, 1,1 interception et 1 contre en moyenne (29,1 minutes sur 39 matchs) Comparaison : Andre Iguodala en plafond, et OG Anunoby en plancher ?

Andre Iguodala en plafond, et OG Anunoby en plancher ? Prévision TrashTalk : Début de second tour, mais le cœur souhaite la fin de premier.

Son parcours

Sidy Cissoko est né le 2 avril 2004 à Saint-Maurice dans le Val-de-Marne. Il a commencé le basket à quatre ans dans le club de Draveil et a ensuite rejoint celui de Ris-Orangis entre ses neuf et quatorze ans. Après tout cela, Sidy a décidé de ne pas rester en France pour finir sa formation pour le haut niveau et s’est envolé vers l’Espagne. Direction Vitoria pour le poste 1 où il rejoint le club de Baskonia, pensionnaire de Liga ACB et d’EuroLeague. Sidy n’évoluera pas tout de suite en équipe A, il commence en 2018 avec l’équipe réserve évoluant en troisième division espagnole. Après trois saisons en LEB Plata, il commencera l’exercice 2021-22 avec l’équipe première mais Vitoria décide de le prêter au club d’Iraugi en deuxième division. Monsieur Cissoko tourne à 10,8 puntos de moyenne et monte en puissance au fur et à mesure de la saison. Il la finit sur une performance à 20 points, 6 rebonds, 7 passes et 2 interceptions.

À la fin présumée de son aventure espagnole car la porte d’EuroLeague semble bien lointaine, il décide d’accepter l’offre de la G League pour rejoindre l’Ignite. Sidy devient alors le premier européen à rejoindre cette team pleine de talent avec l’annoncé numéro 2 de la Draft 2023 Scoot Henderson, et le Canadien Leonard Miller qui était déjà annoncé au premier tour de la Draft l’année passée. L’Ignite finit antépénultième de G League mais la saison de Sidy sera marquée par sa nomination au G League Next Up Game et au Rising Stars Challenge du All-Star Weekend 2023 à Salt Lake City. Dès la fin de la saison et alors que des prospects comme Scoot annoncent leur fin de saison prématurée, SC annonce pour sa part qu’il se présente à la Draft 2023.

Ses atouts et faiblesses

Alors, question pour vous à la maison : pourquoi Sidy Cissoko est reconnu et se distingue des autres pour son intelligence de jeu sans faille à votre avis ? Oui oui, le jeu espagnol. En France, on fait de la muscu et en Espagne, on joue au basket. Son expérience du haut niveau sur deux continents l’a aidé à développer une lecture de jeu impeccable. Quand il ne s’agit pas de passer des ballons à ses coéquipiers à la perfection, il arrive à finir proprement au cercle soit en se servant de ses ressorts dans les mollets soit de son torse gainé pour mettre le lay-up avec la faute. Pour revenir sur le passing de feu, on vous offre un giga caviar lors du Challenger européen U18 en 2021 pour Rayan Rupert, qui se présente lui aussi à la Draft 2023.

Randomly thinking about this incredible dish in transition by Sidy Cissoko. He's a top 3 passer in the classpic.twitter.com/Oi6cOpYgGO

— Itamar (@Itamar_17_10) June 6, 2023

De l’autre côté du terrain, SC est aussi reconnu pour son potentiel défensif. Avec son intelligence de jeu et ses longs segments, sa présence de l’autre côté du terrain est ce qui fait la singularité de Sidy Cissoko. Son athlétisme lui permet de défendre habilement sur tous les postes extérieurs, d’aller choper des rebonds, de contrer des passes ou des tirs. Même si Sidy n’est pas connu pour sa vitesse et son explosivité des deux côtés du terrain, il réussit à tirer des avantages non négligeables sur son physique grâce à ses muscles.

Cependant, l’attaque reste encore la plus grande bascule dans le jeu du meneur de jeu, et une amélioration avant la Draft le ferait monter dans les tableaux. Sidy n’est pas reconnu comme un vrai shooteur et cette faiblesse l’empêche d’être aussi létal dans le scoring que dans le playmaking. Sur les feuilles de match, on voit qu’il prend très peu de tirs extérieurs même si sa réussite depuis la ligne à 3-points a augmenté au fur et à mesure de la saison, avec une moyenne de trois tirs pris en début de saison, qui a doublé en mars, dernier mois de compétition. Ce refus de tirs, que ce soit de près ou de loin, est du aussi à son manque d’assurance sur le terrain. Hésitant à cause d’un manque de réactivité sur les premiers pas, il ne se rassure que par la passe ou les double-pas faciles. Un peu d’envie de risque et tout ira mieux, et on voit d’ailleurs déjà dans les workouts de début juin qu’il a travaillé là dessus.

Sidy Cissoko getting shots up and scoring a few buckets in scrimmage work during his pre-draft workout with the Portland Trail Blazers pic.twitter.com/a6BNGXiP8f

— Utility Sports (@_utilitysports) June 3, 2023

Alors si on résume…

Points forts :

Défense

QI basket

Finition

Points faibles :

Tir extérieur

Assurance

Explosivité

Dans les mocks Draft, ça dit quoi ?

Avec un potentiel défensif déjà exposé mais un manque d’assurance offensive encore présent, Sidy Cissoko s’est vu basculer au second tour. Mais si le Français arrive à inverser la tendance pendant les workouts individuels, il pourrait bien décrocher un contrat garanti le 22 juin prochain. Prochaine étape ? Rendez-vous à la Draft 2023 pour voir où notre pépite atterrit !