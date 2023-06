Engagé ces deux derniers jours au tournoi Adidas Eurocamp de Trévise, sorte de rassemblement d’une partie des meilleurs prospects de la planète basket, Nadir Hifi en a profité pour faire du sale. Qu’il s’agisse des américains, des asiatiques ou même de l’autre équipe européenne, tout le monde a dégusté et posé du respect sur le nom Hifi.

Quelle puissance sur les variations de rythme. On a beau s’y attendre, on se fait systématiquement avoir. Ce week-end, Nadir Hifi évoluait à l’Adidas Eurocamp de Trévise, un événement somme toute prestigieux où nombre de recruteurs sont présents. Vu comme l’un des gros noms de l’événement, il a assumé son statut de tête d’affiche en étant tranchant et en faisant preuve de leadership dès qu’il avait le ballon.

Un statut qui lui a surtout permis, même en jouant meneur, de prendre ses tickets tirs et pénétration sans faire tirer la tronche à ses coéquipiers. Puis on va dire que quand vous allez mettre un panier plus la faute sur la ganache de deux défenseurs adverses, les coéquipiers ne peuvent que saluer l’effort. Le Franco-Algérien s’est également illustré à 3-points, avec plusieurs bombinettes primées derrière l’arc, souvent contestées. En gros ? Un talent qui a sans doute confirmé ce que beaucoup de scouts étaient venus voir : ça peut tenir la route si on lui donne une chance outre-Atlantique.

Reste encore quelques jours pour tenter un dernier push avant cette Draft, et puis ensuite… croiser les doigts et espérer de tout coeur qu’une équipe soit prête à faire confiance à ce talent. De notre côté, c’est déjà acquis quoi qu’il arrive.

