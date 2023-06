NBA Finals, Denver Nuggets (3) – Miami Heat (1), Game 5 à la Ball Arena de Denver, on commence par poser le contexte. Win or go home, le dicton est assez simple et suffit à résumer l’affiche de la soirée. Nikola Jokic et Jamal Murray vont-ils porter le Colorado vers le sacre ? Jimmy Butler peut-il réussir à inverser la tendance ? Voilà, sur un plateau, ce qu’il faut avoir en tête avant de se poser dans le canap’ cette nuit.

Une série de Playoffs se joue en quatre matchs gagnants, le Heat en a déjà perdu trois, hop on sort la calculatrice et… ça sent le palmier sapin en Floride. Les mathématiques sont assez simples, cette nuit à 2h30, le Miami Heat joue sa survie dans les Finales NBA 2023. Une victoire et les joueurs d’Erik Spoelstra rentrent à Vice City pour tenter d’arracher un Game 7. Une défaite et ils rentrent à Vice City tout court. Deux larges revers d’affilée, et une domination implacable des Pépites au global sur les Finals, la tendance n’est vraiment pas bonne pour la bande de Pat Riley. Une raison d’y croire ? Tant que y’a de la vie, y’a de l’espoir. Allez, analyse.

Ce que doit changer Miami en vue de ce match 5 ? Beaucoup de choses. Analyse, on vient de vous dire. Le plus gros problème des Floridiens sur cette série, c’est peut-être l’apport des role players. Si Bam Adebayo et Jimmy Butler ne sont pas sur des performances all-time, les deux All-Stars réalisent des matchs plus qu’honnêtes. Quand à côté Gabe Vincent et Max Strus tirent comme des manchots un fusil à la main, ça complique fortement les choses. À l’inverse, depuis le début de la série, Denver a pu compter sur ses sous-lieutenants pour sortir du bois les uns à la suite des autres et faire la différence. Christian Braun, Aaron Gordon, Bruce Brown, ils ont tous eu leur heure de gloire et ont diversifié les menaces contre le Heat.

Alors maintenant qu’on approche fortement du précipice, comment on fait pour l’éviter ? On pousse une gueulante pour espérer réveiller la Undrafted Heat Nation ? On donne plus de responsabilités aux vétérans Kyle Lowry et Kevin Love ? On file juste les clés à Jimmy Butler avant d’enchaîner avec une grosse prière ? Il n’y a sûrement pas de bonne solution mais Erik Spoelstra va tout de même devoir en trouver une. L’idéal serait que Jimmy B nous sorte le match ultime, avec un peu d’aide de ses coéquipiers malgré tout, pour ne pas être la seule cible de la défense de Michael Malone. À côté, un Bam Adebayo qui se démène pour compenser l’avantage de taille de Denver et on pourra peut-être s’approcher de quelque chose d’intéressant.

Dans le Colorado le précipice est lui bien plus loin tandis que le sommet se rapproche. Pas vingt-mille ajustements à faire, on continue de foncer et c’est tout droit. Il y aura bien quelques obstacles sur le chemin, mais est-ce assez pour stopper le rouleau compresseur de Mile High City ? Si Miami continue sur le même rythme avec seulement 3 joueurs de basket sur le parquet, il faudra compter sur autre chose pour enrayer le navire de Cap’tain Jokic. La pression ? Elle monte clairement en intensité alors que les Nuggets jouent ce soir pour remporter la première bague de l’histoire de la franchise. C’est peut-être aujourd’hui qu’on verra la machine Joker montrer ses premiers signes d’humanité depuis le 15 avril, date du début des Playoffs. Mais en même temps, vue la simplicité avec laquelle le pivot serbe semble jouer on a du mal à croire à une baisse de régime au moment décisif.

Ce qu’on attend de ce match 5 :

Jimmy Butler en mission

Max Strus ou Gabe Vincent, au choix, qui se met une bonne claque et nous lâche un match à 20 points ou plus

Une ambiance de zinzins à en faire trembler les Rocheuses

Un match à suspens, enfin ?

Et pour un petit point tactico-technique du Game 4, c’est par ici

Voilà, sur le papier plus grand chose ne joue en la faveur des Floridiens. Match à l’extérieur, role players en perdition, Denver en feu total, il faudrait clairement un miracle pour voir Jimmy Buckets et les siens revenir dans ces Finales. Et arracher un Game 6, ce serait déjà pas mal.