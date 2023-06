C’est l’info WTF du dimanche. Lors du Game 4 entre Heat et Nuggets, nombre de stars ont été aperçu au bord du terrain, pour assister à ces Finales NBA. Parmi elles, un certain Conor McGregor, ancienne gloire de l’UFC, la compétition reine de MMA basée aux États-Unis. Forcément, lorsque ce dernier a mis une calotte – pour rire – à la mascotte, le bonhomme dans le costume a pris un K.O. Il a fini aux urgences.

Difficile, si vous avez un compte Twitter, de ne pas avoir vu, au détour d’un tweet, une vidéo de Conor McGregor en train d’enfoncer ses phalanges dans les chicos de son adversaire lors des soirées endiablées de l’Ultimate Fighting Championship, ligue reine du MMA dans le monde. L’Irlandais est une icône des sports de combat, et forcément, même lorsqu’il veut jouer la comédie, il envoie des torgnoles qui feraient ronfler une bonne partie du commun des mortels.

Conor McGregor KO’d the Heat mascot 😅 #NBAFinals pic.twitter.com/IRAKzuMKp2

— SportsCenter (@SportsCenter) June 10, 2023

Et justement, la personne derrière le déguisement de la mascotte du Heat n’a pas échappé à la règle. Alors qu’il souhaitait simplement faire le show sur le grand écran, McGregor décoche une énorme calotte en pleine figure à la pauvre mascotte qui s’écroule. On pense alors que cela fait partie du scénario, puisque que le combattant lui porte un nouveau coup une fois son “adversaire” au sol. Manifestement, ce n’en était qu’à moitié, puisque sa victime a été trainée au sol par les assistants de sécurité et qu’un passage au urgences a été jugé nécessaire par un médecin. L’homme derrière le costume est aujourd’hui un bonne santé.

Morale de l’histoire : ne provoquez jamais un duel un combattant ayant fait de l’UFC dans sa vie, ça pourrait vous coûter quelques dents et un sommeil sans somnifère.

Source : The Athletic