Darko Rajakovic est le nouveau coach des Raptors !

C’est officiel : les Raptors ont trouvé leur nouveau technicien pour la saison prochaine ! Le Serbe Darko Rajakovic est responsabilisé par une franchise NBA, après plusieurs années en tant qu’assistant et du côté de la G League. Sa mission ? Remettre sur pied le basket du côté de Toronto, avec un effectif qui pourrait être fortement remodelé cet été.

Toronto était la seule équipe de la ligue à n’avoir pas encore trouvé chaussure à son pied. Relevé de ses fonctions presque immédiatement après la fin de saison des Raptors, Nick Nurse a donc mis près de deux mois à être remplacé. Les rumeurs sont d’ailleurs allé bon train concernant le nom du prochain coach. Kenny Atkinson par ci, Sergio Scaciolo par là… et au final, aucun des deux. Le gros lot va à un néophyte du poste, qui n’a pour l’instant connu que des rôles plus à l’ombre des projecteurs.

Le pari de la nouveauté ? Il peut s’avérer payant, comme pour les Celtics avec Joe Mazzulla cette année. La différence : Rajakovic est européen, et a fait ses gammes à Belgrade avant de passer par la N2 espagnole. Un pur gars du vieux continent ? Pas tant que ça. Darko se rend assez rapidement aux États-Unis, où il trouve une place d’assistant chez l’équipe Summer League des Spurs, entre 2004 et 2011. L’aventure continue en 2014, avec un poste d’assistant en NBA, la vraie, du côté du Thunder. Il y restera cinq ans, avant une saison à Phoenix. Depuis 2020, il était assistant de Taylor Jenkins à Memphis et a contribué à la mise en oeuvre du projet des Grizzlies autour de Ja Morant.

ESPN Sources: The Toronto Raptors are finalizing a deal to hire Memphis Grizzlies assistant Darko Rajakovic as the franchise’s next coach. pic.twitter.com/AEPu64p2F2

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 10, 2023

Son objectif à Toronto ? Ramener de la stabilité et surtout de la sérénité dans un groupe qui n’a dégagé que de l’inconstance et du tracas. L’intersaison des Dinos s’annonce fortement mouvementé, avec des rumeurs ayant pullulé autour de tous les joueurs importants du groupe. Il faudra donc réussir à sortir de cet été avec un groupe fiable, complet et prêt au travail.

À noter que Rajakovic est le second coach européen de l’histoire de la NBA. Le premier ? Vincent Collet Igor Kokoskov, qui s’était remarquablement vautré à Phoenix et avait été renvoyé au bout d’une saison seulement sur le banc. Avec un gros bagage tactique, Darko Rajakovic semble être l’homme de la situation sur le papier, puisqu’il doit justement ramener le basket et la joie du jeu à Jurassic Park.

Source : Adrian Wojnarowski