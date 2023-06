Le 23 juin prochain dans la nuit, la Draft NBA 2023 aura lieu du côté du Barclays Center de Brooklyn, où chacune des franchises de la Grande Ligue tentera d’améliorer son roster en sélectionnant les bons prospects. Pour vous préparer au mieux à cet événement toujours très attendu, on a estimé utile de faire un focus tout particulier sur les dix équipes qui choisiront dans le Top 10, de Dallas à San Antonio. Aujourd’hui, en route pour les champs verdoyants avec les Pacers et leur pick #7. Quelles sont leurs options pour cette Draft ?

Option #1 : drafter un ailier-fort

Oh, comme les choses sont bien faites : les Pacers ont un gros trou d’air au poste d’ailier fort et la plupart des mock Draft annoncent deux joueurs à ce poste dans la fenêtre de sélection directe d’Indiana. Ne reste qu’a savoir si cet homme sera Jarace Walker ou Taylor Hendricks. Les deux jeunes ont tout deux le même âge et ont joué en NCAA cette saison. Sélectionner l’un des deux jeunes – Walker semble légèrement au dessus en terme de jeu – pourrait donc apporter de la fraîcheur à un poste où seul Jalen Smith est vraiment un spécialiste. Autant dire qu’avec un tel blaz’ qui joue titulaire, le projet ne décollera pas forcément comme il le pourrait. Et justement, il a encore le temps qu’il faut pour maturer. Y ajouter une pièce jeune et prête à progresser ne sera que bénéfique.

Option #2 : récupérer le meilleur choix disponible

Ce n’est pas forcément ce qui va se passer lors de la Draft. Vraiment pas, même. Mais sait-on jamais. Le top 6 paraît impossible à changer, sauf en terme d’ordre hors première place. Néanmoins, si une énorme surprise devait avoir lieu, peut-être que les Pacers auraient un coup à tenter en récupérant le joueur s’étant fait éjecter des six premiers. Même si cela ne fit pas forcément, c’est la garantie d’un échange avec une contrepartie ayant plus de valeur. Pour récupérer un ailier-fort, avec de l’expérience, où pour échanger son choix contre l’équipe qui choisira Walker et lui demander d’ajouter autre chose avec. La loi du marché, les mecs.

Option #3 : échanger le pick

Alors là, on frôle le maboule en termes de mouvement. Si les Pacers peuvent récupérer, comme la logique l’indique, un jeune talent au poste où ils ont un manque, l’échanger serait tout bonnement stupide. Admettons, paraît qu’une franchise a utilisé l’argent du pick ayant sélectionné Kyle Korver pour acheter un photocopieur. Le pick 7 pourrait intéresser fortement du côté d’équipes du même statut qu’Indiana, qui ont des choix à refiler. Pour l’instant, et même si Tyrese Haliburton sort d’une saison All-Star, il s’agit de ne pas précipiter les choses en recrutant un gars venu d’une autre équipe. Les Pacers ont le “luxe” de pouvoir initier un des meilleurs jeunes d’une génération à la culture de l’équipe, à créer une relation spéciale entre la franchise et lui. Passer à côté de cela serait un coup de fusil dans le panard, très sérieusement.

