Tyrese Haliburton s’occupe de tout face aux Rockets : 29 points, 19 passes et la victoire !

Opposés aux Rockets cette nuit, les Pacers ont pu compter sur Tyrese Haliburton pour faire la différence. Une fois de plus, la star d’Indiana a su répondre présent.

Du côté d’Indianapolis, Tyrese Haliburton fait la pluie mais il fait surtout le beau temps. Excellent cette saison et sur un nuage depuis quelques matchs, le meneur nous fait profiter de son arsenal complet tous les soirs. Cette nuit face à Houston ? Le jeune talent de 23 ans a encore épaté la galerie avec une perf complète : 29 points, 19 passes (record en carrière !) pour une seule perte de balle, sans oublier les actions d’éclat et même une petite dose de trashtalking pour aller bien avec (comme lorsqu’il demande au banc adverse de prendre un temps-mort après l’un de ses paniers).

C’est surtout lui qui a pris les choses en main en prolongation, d’abord en faisant profiter les copains de ses passes, puis en allant planter les douze derniers points de son équipe comme un grand pour faire tomber les Rockets d’un très bon Jabari Smith Jr. (30 points, 12 rebonds, 2 interceptions), qui avait envoyé les deux équipes en overtime avec un énorme shoot. Le rookie de Houston a sans doute livré son meilleur match en NBA depuis sa Draft.

Jabari Smith Jr le shoot CLUTCH 😱pic.twitter.com/Rl6tTSXLmi — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 10, 2023

Insuffisant malgré tout pour battre un Tyrese qui marche sur l’eau en ce mois de mars. Les stats du garçon sur les trois derniers matchs ? 32,7 points et 15,3 passes en 57/46/91. C’est du très, très, très, très haut niveau. De quoi maintenir ses Pacers dans la course aux Playoffs. Il y a à peine deux matchs d’écart avec les Raptors, neuvièmes. Et si la montée en puissance du guard offrait à Indiana une chance de participer à la grande messe printanière ? Avec des prestations comme celle-ci, les fermier peuvent se prendre à rêver, même si la route sera longue jusqu’au Play-in.

Tyrese Haliburton dans un grand soir, les Pacers s’offrent les Rockets en prolongation. Le chouchou du Gainbridge Fieldhouse a encore frappé !