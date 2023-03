Reverra-t-on Isaiah Stewart distribuer des mornifles aux adversaires jouer au basket-ball cette saison ? Rien de moins sûr. Mis de côté par Detroit à cause d’un syndrome d’impaction de l’épaule gauche – truc du genre – l’intérieur des Pistons ne sera réévalué que dans plusieurs semaines. Ça sent la fin de saison.

Ste ? Warte. Ne cherchez pas de jeu de mots, il n’y en a aucun. Il est simplement 21h58 au moment où le rédacteur écrit ces lignes : trouver une phrase d’accroche n’a de sens que si elle attire les yeux. À défaut de vouloir dire quelque chose, celle-là fonctionne. Bref, l’info est tombée plus tôt dans la soirée, Isaiah Stewart ne reverra probablement pas les parquets NBA cette saison. L’intérieur de Detroit sera réévalué dans seulement trois à quatre semaine. Laps qui laisse le temps aux Pistons de terminer ce qu’ils ont commencé, à savoir une remarquable noyade dans les basfonds de la Conférence Est. Faudrait pas manquer Victor Wembanyama quand même – et donc l’occasion d’un gros “pourcentage de chances” à la loterie. Isaiah Stewart aura 22 ans en mai. Sa troisième saison NBA – celle de sosophomore – était correcte. Il lui reste un gros cap technique à franchir. L’exercice 2023-24 serait un formidable moment pour passer de “jeune intérieur moderne” à “poste 5 complet au service d’un collectif”. « Complet » tout en gardant ses vagues hein. On aime quand son physique abrupte décoche de loin (4,1 tentatives par match cette saison, contre 0,6 la saison passée). Un vrai bodybuilder en tutu.

The Pistons announced that Isaiah Stewart will be re-evaluated in 3-4 weeks. Stewart has a left shoulder impingement.

Guessing we probably won’t see Stewart play again this season, as there’s only about 4.5 weeks to go in the regular season.

