C’est l’update un peu « On ne sait pas trop quoi en faire » de la soirée. Samedi dernier, Mo Bamba a été forcé de quitter le parquet pendant une réception des Warriors. Les examens ont révélé une grosse entorse de la cheville gauche. Sa saison régulière est terminée. C’est pas une catastrophe, mais c’est toujours ça de moins.

Six victoires en huit matchs pour les Lakers, mais à quel prix ? Au prix de la cheville gauche de Mo Bamba, sacrifiée pendant la réception de Golden State samedi dernier. Ce jeudi, la franchise pourpre a communiqué l’indisponibilité de son intérieur qui ne sera réévalué que dans… quatre semaines. Fiou, c’est pas la même perte que Steven Adams, mais c’est une perte quand même. Débarqué à Los Angeles début février au milieu d’un échange à quatre équipes concernant à peu près 75% des joueurs NBA, Mo Bamba n’a pour l’instant disputé que sept rencontres, dont une seule en qualité de titulaire. Ses moyennes ? 4.4 points à 42% au tir et 5.3 rebonds. Les Lakers peuvent-ils s’en passer jusqu’à la fin de saison régulière ? Oui, Anthony Davis remplit la raquette californienne à lui seul (Jarred Vanderbilt l’y aide bien). Mo Bamba est comme une bouteille de ketchup à côté de pommes de terre. C’est bon avec, mais on peut très bien s’en passer. Parfois on apprécie encore plus en le laissant de côté.