Luka Doncic va bien : simple bobo à la cuisse, pas de galère, tout Dallas respire

Excellente nouvelle en ce jeudi soir : Dallas ne sera pas le théâtre d’un drama comme on peut en observer… à Memphis par exemple. Touché à la cuisse cette nuit à New Orleans, Luka Doncic n’a “rien” et se suffira d’un peu de repos. La vie n’est pas toujours une grosse vilaine.

C’est du propre. Selon Adrian Wojnarowski de ESPN, « L’IRM de la cuisse de Luka Doncic n’a rien révélé » et le Slovène devrait revenir « dès que la gêne s’en ira ». Aucune galère à un peu plus d’un mois des Playoffs. Pas de transfert dans le vide pour Kyrie Irving. Tout Dallas respire. Seul problème : les Mavericks restent sur quatre défaites en six matchs et squattent la 8e place de l’Ouest. Attention à ce que Luka Magic ne manque pas trois ou quatre matchs, mais plutôt un ou deux. Son absence pourrait piéger la franchise texane au moment où les franchises d’en-dessous passent la cinquième. Les Lakers sont sur une grosse série. Les Pelicans n’ont plus intérêt à perdre beaucoup de rencontres. Le Thunder et les Blazers s’accrochent à leurs espoirs de Top 10. Du coup ? Avec un bilan de 34 victoires pour 33 défaites, Dallas n’est pas si loin de la catastrophe industrielle. À trois victoires et deux défaites de la 11e place, pour respecter le vœu de précision. Et comme un lâcher-prise arrive vite, mieux vaut que le grassouillet de Ljubljana se répare vite.