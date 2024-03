S’il fallait choisir LE joueur de la ligue à ne pas embêter, Luka Doncic serait un bon candidat. Dommage pour Grant Williams, qui n’a visiblement pas eu le mémo à Dallas. Résultat ? L’ancien Celtics a essuyé une tempête slovène de catégorie 5 sur l’échelle de Saffir-Simpson.

C’est Michael Finley, assistant GM dans le Texas, qui a livré ces secrets d’entraînement via la station de radio locale 105.3 The Fan. Dès les premiers mots, le ton est donné.

“Un jour, à l’entraînement, un joueur de notre équipe, je ne citerai pas son nom… Mais c’était Grant Williams…”

Quand une histoire du genre commence avec une balle perdue aussi belle, on sait déjà que la suite va être croustillante.

ICYMI this weekend, #Mavs assistant GM Michael Finley was on with @AlecOnTheRadio, @MrChrisArnold and @Blakelive__, and told a great story about a legendary Luka practice performance! Don’t sleep on the our weekend shows! #TOLO pic.twitter.com/13SgNHPN43

— 105.3 The FAN (@1053thefan) March 11, 2024

C’est donc l’histoire de Grant Williams, à l’époque où il portait encore le maillot des Mavericks, qui a eu la bonne idée de voir ce que Doncic avait dans le ventre. Et chercher des noises au Slovène n’a peut-être pas été l’idée de l’année.

“Il pensait que Luka n’était pas prêt à s’entraîner ce jour-là. Pour faire court, ils ont fait un scrimmage et il a trashtalké Luka en long et en large sur le terrain. Au final, Luka a dit “d’accord”. Et je vais vous dire, Luka a envoyé un run de 26-6 à lui tout seul. Vous pouvez demander à n’importe qui, je n’exagère pas. C’était un run de 26-6 à lui tout seul. Il a tout montré, les 3-points, le post-up, les floaters, il créait tout lui-même.”

Un démontage en règles : des paniers et encore des paniers. Finley précise qu’on ne parle pas de tirs faciles, et que les coachs et les invités présents ce jour-là sur le bord du parquet n’en croyaient pas leurs yeux. Cerise sur le gâteau, le candidat MVP était en mode assassin silencieux.

“Il ne disait pas un mot.”

Quoi qu’on puisse dire, Grant Williams reste le genre de coéquipier qui peut pousser n’importe qui dans ses retranchements. Pour le pire pour lui, certes, mais pour le meilleur en terme d’intensité d’entraînement. Et même si ça passe par le trashtalking, un joueur de ce style peut s’avérer précieux dans un groupe, et moteur dans les progressions individuelles.

Pour autant, Dallas n’a pas souhaité continuer l’aventure avec GW beaucoup plus longtemps. Au mois de février, Batman a ainsi été envoyé du côté de Charlotte pendant que Luka recevait d’autres partenaires de jeu, pas aussi trashtalkers que Williams mais peut-être plus adéquats aux systèmes de Jason Kidd, si tant est que… on s’est compris.

Morale de l’histoire, chercher des puces à un génie du basket, c’est s’exposer à en prendre pour son grade. Grant bouche, Grant fessée.

Source texte : 105.3 The Fan