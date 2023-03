Une fois encore, le ciel tombe sur la tête des Grizzlies. Après le dossier Ja Morant et la rupture du tendon d’Achille de Brandon Clarke, voilà désormais que Steven Adams est annoncé out pour la fin de saison régulière. Blessé au genou depuis le 23 janvier dernier, Memphis vient d’annoncer que l’intérieur sera réévalué dans quatre semaines.

Il ne fait pas bon de vivre dans une grotte et d’aimer le miel en ce moment. Entre Ja Morant qui montre un flingue en live, Brandon Clarke qui se fait le tendon d’Achille et Dillon Brooks sensible aux fautes techniques – et qui ouvre autant sa bouche que Draymond Green, pour un rendu bien différent – voilà maintenant que Steven Adams peine à se réparer le genou. Un énorme coup dur pour Memphis qui perd son quota d’expérience, mais également une partie de sa barbaque à placer dans la raquette. La franchise du Tennessee a annoncé une réévaluation dans quatre semaines, c’est-à-dire… une fois la régulière terminée. Avec l’avance prise par les hommes de Jenkins, la qualification en Playoffs est quasiment assurée, sauf désastre absolu. Une fois les joutes de postseason lancée, c’est à cet instant que l’on pourra revoir le sosie de Jason Momoa sur les parquets.

The Grizzlies announced Steven Adams got a stem cell injection in his injured knee and will be re-evaluated in four weeks — meaning he’ll miss the remainder of the regular season, at minimum. — Tim Bontemps (@TimBontemps) March 9, 2023

Xavier Tillman prend en charge l’intérim en attendant que le Grizzlie originel revienne. Depuis sa blessure, les oursons affichent un bilan de sept victoires pour onze défaites. Pas dingue pour une équipe “fine in the west“, même si on ne peut pas mettre toutes ces défaites sur son dos. D’ailleurs en parlant de lui, sa relation avec Ja Morant se dégrade petit à petit. Lorsqu’il avait demandé du sérieux lors des déplacements, le franchise player avait préféré se rendre dans un strip-club. Ce qui n’est pas exactement ce qu’on lui avait demandé. Une connexion qui devra se remettre en service rapidement si les deux joueurs se retrouvent sur les terrains en Playoffs. Sinon les victoires risquent de se rarifier pour ce groupe aux ambitions… très poussées.