Steven Adams ne pense pas que sa réputation à Memphis soit bonne : faire craquer Zach Randolph jusqu’au beignet, le Tennessee se souvient

Voir une terre hostile devenir son chez-soi, tel est le risque lorsque l’on joue en NBA. Avoir eu des mots, des gestes, de la condescendance, tout ça peut facilement vous retomber sur la tête si votre franchise décide de vous envoyer par Colissimo chez l’ennemi. Pour Steven Adams, fraîchement débarqué à Memphis, le processus de réconciliation avec sa nouvelle fanbase va être un peu longuet. Peut-on lui en vouloir d’avoir défendu mère Thunder ? On débrief.

« Il est ce joueur que l’on connaît, à savoir une boîte à hématomes à présent redoutée par une bonne partie des intérieurs de la ligue. », écrivions-nous le 15 octobre 2014. Fut un temps, Steven Adams était considéré comme un joueur « dirty », prêt à blesser le monde entier pour permettre au Thunder de repartir avec la victoire. Les choses ont changé, il correspond aujourd’hui davantage à un monstre gentil, qu’à la description dressée il y a sept ans. Mais la différence de perception ne vient pas de notre unique retournement de veste, simplement de son développement en tant que joueur, devenu réputé pour autre chose que ses coups bas. Récemment débarqué à Memphis avec Eric Bledsoe, dans un trade impliquant Jonas Valanciunas, le plus célèbre Dothraki des Zitazounis paie aujourd’hui ses actions passées lorsqu’il avait poussé Z-Bo à la faute lors du Game 6 des demi-finales de Conférence Ouest 2014. En l’espace d’une seule rencontre, l’intérieur néo-zélandais s’était construit une réputation de mal-aimé dans le Tennessee en compilant les petites actions de vicelards, jusqu’à ce que Zach Randolph ne lui dégaine une mandale de caviste, qui coûtera d’ailleurs à l’Ourson une suspension pour le match 7.

One of the newest Grizzlies, Steven Adams, knows his has a history with @memgrizz— and not a good kind as he looks to endear himself to Grizz fans. More from Adams tonight at 10 on #wreg pic.twitter.com/swMZoKCm8p

— Mike Ceide (@MCeide_WREG3) September 16, 2021