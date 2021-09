Le best-of des « Ball Don’t Lie » de Rasheed Wallace : si vous l’entendiez, il était déjà trop tard

Il fait partie de ceux que l’on kiffe particulièrement. Il fait partie de notre Hall of Fame à nous, avec les Gary Payton, Larry Bird, Reggie Miller et Cie. Ce gars-là, c’est Rasheed Wallace. Un talent fou, une tête brûlée, et surtout une phrase qui restera à jamais associée au bonhomme : « Ball Don’t Lie ».

The Ball Never Lies #1 – Rasheed Wallace

Tout au long de sa carrière (15 saisons tout de même hein), Rasheed Wallace a vécu une véritable histoire d’amour avec les arbitres. Légende de la faute technique, le Sheed a battu tous les records dans cette discipline. Lors de la saison 2000-01, il a accumulé pas moins de 41 fautes techniques en 80 matchs ! 41, un record qui tient toujours. Tout ça pour dire que le Sheed était du genre à dire ses quatre vérités aux arbitres, et ça s’est souvent retourné contre lui. Parfois, même en ne disant rien, il pouvait être sanctionné. La légende de Rasheed Wallace, c’est ça, et c’est donc surtout cette expression mythique qu’on entend souvent aujourd’hui sur les playgrounds ou dans les niveaux inférieurs : « Ball Don’t Lie ». La balle ne ment pas pour ceux qui galèrent en anglais. Quand le Sheed estimait qu’un joueur avait obtenu une faute cadeau, c’est-à-dire souvent, il n’hésitait pas à lâcher un « Ball Don’t Lie » si le lancer était raté derrière. Du genre, ‘tu vois, même la balle dit qu’il n’y a pas faute’. Il lui arrivait même de balancer ça à ses adversaires avant qu’ils tentent leur lancer. Parmi les victimes ? Kwame Brown, Andrew Bogut, Goran Dragic, Udonis Haslem et même… Rasheed Wallace. Bah oui, fidèle à lui-même, le Sheed a un jour été expulsé pour avoir gueulé « Ball Don’t Lie » un peu trop fort. Une légende on vous dit.

Champion NBA en 2004 avec les Pistons et ailier-fort très complet qui a participé quatre fois au All-Star Game, Rasheed Wallace a marqué les années 2000 à sa manière. Certains disent qu’il aurait pu avoir une carrière encore plus belle avec plus de discipline, nous on ne changerait rien même si on pouvait.