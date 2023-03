Privés de Giannis Antetokounmpo blessé, les Bucks ont dû s’y reprendre à deux fois pour se débarrasser d’une tenace équipe des Nets. La paire Bobby Portis – Brook Lopez aura porté Milwaukee.

Bien curieux scénario que celui de ce match. Une rencontre à priori largement prenable pour les Bucks, même sans le Greek Freak en tenue. Tranquilles leaders en début de match, les joueurs du Wisconsin ont ensuite vu les remplaçants des Nets (les starters ont été cloués sur le banc par Jacque Vaughn) revenir sur leurs talons pour finalement se retrouver avec un money time plus serré que prévu.

Giannis en civil, il fallait des leaders fiables pour assurer le boulot et Mike Budenholzer a de quoi être satisfait de ce côté-là. On parlera bien sûr de Bobby Portis, incroyable d’efficacité et leader des siens en première mi-temps avec 19 de ses 28 points avant la pause, auxquels il faut rajouter 13 rebonds. Mais comment ne pas parler du grand bonhomme de la soirée et pas que pour la taille, même s’il est un géant.

Quelle nuit pour Brook Lopez ! 24 points, 10 rebonds mais surtout 9 contres (son record en carrière) pour le twin des Bucks, excellent des deux côtés du terrain mais surtout indispensable aux siens dans le money time pour arracher la victoire. D’abord en allant donner quatre longueurs d’avance à Milwaukee à 30 secondes du terme après un rebond offensif puis en posant le contre XXL qui allait valider la victoire. Du bon candidat DPOY tout ça.

Career-high 9 blocks for Brook Lopez 🤯 Defensive masterclass in the @Bucks W https://t.co/ckNAhunkVE pic.twitter.com/vBnK92hxdL — NBA (@NBA) March 10, 2023

La perf est stylée, même face à des remplaçants, et elle arrive surtout au bon moment avec le Freak sur la touche. On n’oublie pas non plus que l’adversaire n’est pas n’importe qui. Brooklyn, c’est la franchise dans laquelle Brook Lopez a passé le plus de temps, il en est d’ailleurs encore à ce jour le meilleur scoreur All-Time. Excusez du peu. C’est surtout une nouvelle illustration du renouveau d’un joueur qui était empêtré dans les blessures l’an passé et qui semble atteindre son meilleur niveau, à presque 35 ans. En quête d’un nouveau titre NBA, les Bucks ont de quoi savourer ce retour en grâce.