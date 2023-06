Le 23 juin prochain dans la nuit, la Draft NBA 2023 aura lieu du côté du Barclays Center de Brooklyn, où chacune des franchises de la Grande Ligue tentera d’améliorer son roster en sélectionnant les bons prospects. Pour vous préparer au mieux à cet événement toujours très attendu, on a estimé utile de faire un focus tout particulier sur les dix équipes qui choisiront dans le Top 10, de Dallas à San Antonio. On s’intéresse aujourd’hui au Magic, qui se présentent cette année avec le pick #6 (entre autres). Quelles sont leurs options pour cette Draft ?

OPTION #1 : CHOISIR LE MEILLEUR JOUEUR ENCORE DISPONIBLE

La règle est officieuse, mais très souvent connue des amateurs de NBA : on ne choisit pas au fit dans le Top 6, et ça, le Magic devrait le savoir. Car à Orlando, on a appris de ses erreurs des 10 dernières années, la preuve avec le choix de Paolo Banchero en 2022. Le Magic devrait désormais sélectionner le meilleur joueur possible qui sera encore disponible. Selon de nombreuses prévisions, il s’agira d’Ausar Thompson, jumeau d’Amen, qui sera quant à lui probablement déjà parti. Mais on n’est jamais à l’abri d’une surprise, la franchise de Mickey l’a elle-même prouvé l’an dernier, et un membre pressenti dans le Top 5 pourrait bien glisser jusqu’en Floride selon le choix des autres GM. Quoi qu’il en soit, Orlando devrait choisir le meilleur joueur disponible avec ce sixième choix, et se concentrer plutôt sur le fit avec le 11ème choix, qu’ils ont eu en provenance de Chicago dans le trade de Nikola Vucevic. Par exemple avec un Gradey Dick ou un Taylor Hendricks (si encore disponibles), qui sont des menaces de loin faisant cruellement défaut à Orlando et qui s’acclimateraient bien. De plus, le potentiel duo Suggs-Dick offre une quantité incalculable de vannes et jeux de mots.

OPTION #2 : FAIRE UN PACKAGE POUR MONTER A LA DRAFT

Du côté du Magic, il y a un très bon noyau de jeunes loups aux dents longues, mais on sent aussi qu’il manque un petit quelque chose pour vraiment franchir un palier malgré la venue récente de Paolo Banchero, qui a redonné des couleurs à une attaque moribonde ces dernières saisons. Toutefois, l’américano-italien ne peut pas porter à lui seul l’attaque des “Magics” et le front-office pourrait bien tenter un coup pour récupérer un choix dans le Top 3. Celui des Spurs étant inaccessible, ils pourraient tenter de convaincre Charlotte ou Portland de lâcher leur pick pour choisir en 2 ou en 3, et ainsi pouvoir choper Scoot Henderson, pur dragster à la mène qui ferait courir toute cette jeune escouade à un rythme effréné, ou encore Brandon Miller, shooteur létal et pur potentiel offensif malgré des déboires extra-sportifs. Il faudrait probablement coupler au minimum le sixième et le onzième choix du Magic, avant de peut-être rajouter un autre futur pick et/ou quelques jeunes assets pour obtenir un choix dans le Top 3. Le Magic doit tester le marché et prospecter pour avoir une chance d’obtenir l’un des gros talents de cette Draft. Mais “bon chance”, clairement.

OPTION #3 : FAIRE UN PACKAGE POUR CHOPER UN JOUEUR CONFIRMÉ

Le sixième et le onzième choix dont dispose le Magic pour cette Draft peut être un sacré atout sur le marché des transferts pour une équipe souhaitant reconstruire ou ajouter un peu de fraîcheur dans l’effectif. Un joueur comme Jaylen Brown semble inatteignable, tandis qu’un Pascal Siakam n’aurait pas trop d’intérêt dans une équipe qui a plutôt besoin de guards et qui a déjà un (deux ?) poste(s) 4 destiné(s) à aller très loin, le Magic peut toujours tenter son coup sur le marché des transferts, et passer directement dans une optique de “win now”. Une piste un peu plus tangible serait celle de Zach LaVine, redoutable scoreur et athlète incroyable, qui pourrait quitter des Bulls prêts à reconstruire de zéro et permettre au Magic de bénéficier d’une arme offensive sérieuse tout en envoyant un joli troll aux Bulls en leur rendant “leur” pick. Le Magic aurait alors transformé Nikola Vucevic en Wendell Carter Jr., Franz Wagner et donc ZLV. Fred VanVleet pourrait également être une cible afin d’en faire le meneur titulaire du Magic et apporter ce spacing qui fait tant défaut aux floridiens, le Champion NBA 2019 et All-Star 2022 est dans sa dernière année de contrat, pourrait soit accepter sa player-option, soit arriver via un sign and trade. Mais les options sont nombreuses pour le Magic, qui doit encore une fois tester le marché pour connaître la valeur réelle de ses picks.

Orlando a un beau coup à jouer avec son sixième choix, mais a également le pick 11 au premier tour grâce aux Bulls. Pas sûrs qu’ils utilisent les deux, et peut-être même qu’ils n’en utiliseront aucun des deux pour les transférer ensemble, mais quoi qu’il en soit, avec Rob Hennigan loin d’ici, le Magic saura en tirer profit.