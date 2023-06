C’était la grosse breaking news du week-end. Hier soir, Bradley Beal a été transféré chez les Phoenix Suns pour former un Big Three avec Kevin Durant et Devin Booker. Ce soir, on analyse tout ça dans un Apéro TrashTalk.

Bradley Beal aux Suns, fallait forcément qu’on en parle. Parce qu’il y en a des choses à dire après ce nouveau blockbuster trade impliquant les Phoenix Suns.

Booker + KD + Beal : carton assuré ? On fait un zoom sur le nouveau Big Three des Cactus pour voir comment ça peut coller.

Contre qui échanger Ayton ? On s’interroge sur l’avenir du pivot à Phoenix, lui qui représente la principale… monnaie d’échange des Suns pour aller chercher des role players de qualité.

Chris Paul : Clippers ou Lakers ? Le Point God a été envoyé à Washington dans l’échange de Bealou, on essaye d’imaginer dans quelle équipe de Los Angeles il peut le mieux rebondir.

Vous l’avez compris, y’a plusieurs angles à analyser après le transfert de Bradley Beal, et ça prend bien 40 minutes pour tout passer en revue.

Vous connaissez la musique, on se pose peinard dans le sofa pour parler basket avec la famille. On monte le son, on prend un petit truc à grignoter et c’est parti !