Pat Riley raconte comment Udonis Haslem l’a soutenu à la mort de son frère

Après avoir officiellement raccroché les baskets, Udonis Haslem ne sera plus en tenue sur le banc du Miami Heat la saison prochaine. 20 années de bons et loyaux services auxquelles Pat Riley a souhaité rendre hommage en conférence de presse. Nouvelle preuve qu’Haslem impacte son environnement bien au-delà du terrain.

Oui la Heat Culture, c’est avoir le couteau entre les dents. Oui la Heat Culture, c’est rester discipliné en se tenant à l’éthique de travail. Mais la Heat Culture, c’est aussi se sacrifier pour le collectif, et surtout se soucier de son prochain. C’est en cela qu’Udonis Haslem est peut-être l’un des joueurs qui incarne le mieux cette philosophie floridienne au cours des dernières années. Si tonton Udonis n’a pas fait grand-chose sur le parquet dernièrement, cela ne veut pas dire que son apport en survêt est nul sur le banc du Heat. Pour comprendre à quel point Udonis Haslem est si spécial, Pat Riley raconte une anecdote en conférence de presse liée à la mort de son propre frère…

Pat Riley gets emotional talking about Udonis Haslem who was there for him when he learned about his brother dying #HEATCulture pic.twitter.com/ml2KdeKDOe

— Brendan Tobin (@Brendan_Tobin) June 20, 2023

Un soir de gala, en mars 2020, Pat Riley apprend que son frère est décédé. Pris par l’émotion, il sort à l’extérieur pour appeler son neveu et raconte ce moment :

” J’étais juste accroché à la clôture. Et puis j’ai senti une main sur mon épaule. C’était UD. Il m’a dit : “Je te tiens”. Il m’a raccompagné à ma voiture… c’est le genre d’homme qu’il est. Il est spécial, il est unique, il va nous manquer, mais il sera là. “

On reconnait bien là le pilier de la Heat Culture, toujours présent pour épauler les membres de l’organisation dans la difficulté. Quelle classe… Car si on connait davantage Udonis pour les soufflantes passées aux rookies ou les discours de guerre dans les vestiaires, Haslem sait tout autant tendre la main à un coéquipier à terre. Après 20 saisons, 879 matchs et 21 719 minutes sous le maillot du Heat, le doyen de l’équipe sort par la grande porte avec les louanges qu’il mérite.

Une grande carrière ne se résume pas à l’impact sur le terrain, voilà ce qu’on peut retenir d’Udonis Haslem après 20 ans au Heat. Pat Riley semble insinuer qu’il “sera là” dans les prochaines années. Mr 305, jamais très loin de sa franchise de toujours.