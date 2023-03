Cette nuit, Kevin Durant a fait ses grands débuts devant le public de Phoenix et a disputé son quatrième match au total avec sa nouvelle équipe des Suns. Quatre matchs pour quatre victoires, avec au milieu de tout ça un Devin Booker qui s’épanouit comme jamais.

37, 35, 36, 29.

Voici le nombre de points marqués par Devin Booker dans chacun des matchs qu’il a joués aux côtés de Kevin Durant. Une moyenne de 34,3 unités, avec une efficacité offensive qui atteint des sommets : 50/93 au tir (53,8% de réussite), dont 11/24 à 3-points (45,8%), le tout avec seulement 5 pertes de balle au total. Du grand art. Et l’arrivée de KD dans l’Arizona n’y est évidemment pas pour rien.

Les mots de Devin Booker à The Athletic résument bien la dynamique accompagnant la venue de Kevin Durant à la dernière trade deadline.

Quand vous avez l’un des meilleurs attaquants all-time qui débarque, un attaquant capable de faire mal autant avec que sans le ballon, et qui n’est pas du genre à dominer le système dans lequel il évolue, forcément tout est tout de suite plus facile. La greatness de Kevin Durant, c’est ça : vous pouvez le mettre dans n’importe quelle équipe, dans n’importe quel style de jeu, il va en planter 30 sans forcer. On l’a vu à travers son intégration rapide à Golden State il y a quelques années, et on a déjà eu un aperçu bien flippant avec les Suns depuis mi-février (24 points de moyenne en 32 minutes, 57% au tir dont 53% à 3-points).

Kevin Durant, who has played just three games with the Suns, is expected to return tonight.

Can they go on an unprecedented run and win it all?@sam_amick spoke with Devin Booker and Chris Paul about the opportunity that lies ahead.https://t.co/QBTOREFNtq pic.twitter.com/2e3SZzJ1Ug

