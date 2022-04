Envoyez le petit point matinal spécial Playoffs, le point interdit aux tanks, l’article que les fans des Kings n’ont pas lu depuis plus de quinze ans ! Qui fait la bonne affaire, qui a chié dans la colle, qui doit se poser les bonnes questions ? On vous fait le point rapide qui va bien, à tout juste 3 jours de la fin de la postseason !

Les résultats de la nuit

Hornets – Magic : 128-101

Bucks – Celtics : 127-121

Raptors – Sixers : 119-114

Pelicans – Blazers : 127-94

Wolves – Spurs : 127-121

Nuggets – Grizzlies : 122-109

Warriors – Lakers : 128-112

Les classements

La petite explication concernant les tie-breakers

Voici les règles NBA concernant les tie-breakers à 2 ou 3 équipes à égalité. Les points sont classés par ordre de priorité. pic.twitter.com/97h1bTqytg — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 12, 2021

Bonne opération du jour – Raptors, Pelicans, Nuggets et Warriors (et Heat) : grosse soirée à Toronto avec une win de darons face aux Sixers et la cinquième place de l’Est quasiment validée. Les Pels ont pour leur part 90% de chances de recevoir leur match de play-in face aux Spurs grâce à leur win facile face aux Blazers, alors que les Nuggets ont officialisé leur présence au premier tour grâce à leur win contre des Grizzlies pas trop concernés. Les Warriors ont également fait le boulot face aux Lakers, franchise non-qualifiée pour le play-in on vous le rappelle. Warriors, Mavs, Nuggets, Jazz, mettez-nous tout ça dans l’ordre dimanche soir, à noter qu’à l’Est le Heat est devenu, dans le canapé, le champion 2022 de la Conférence Est.

Mauvaise opération du jour – Spurs et Grizzlies : les Spurs ont bien failli cueillir les Wolves dans le money time d’un match bizarre mais devraient donc se déplacer dans la bayou pour leur premier match du play-in, peut-être le dernier d’ailleurs. Pour Memphis pas de catastrophe, et le retour annoncé de Ja Morant pour les deux derniers matchs de la saison permettra peut-être au groupe de Taylor Jenkins d’aborder les Playoffs avec une bonne dynamique. Défaites également des Celtics face aux Bucks et des Sixers face aux Raptors, mais le spectre Nets au premier tout nous empêche un peu de savoir qui fait la bonne et la mauvaise affaire dans tout ça.

Les affiches de la nuit prochaine

1h : Pistons – Bucks

1h : Wizards – Knicks

1h30 : Nets – Cavs

– 1h30 : Raptors – Rockets

– Rockets 2h : Heat – Hawks

2h : Bulls – Hornets

– 2h30 : Mavericks – Blazers

– Blazers 3h30 : Jazz – Suns

– Suns 4h30 : Lakers – Thunder

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Heat – Cavs, Nets, Hawks ou Hornets

Bucks – Cavs ou Nets

Celtics – Bulls

Sixers – Raptors

Play-in tournament : Cavs – Nets et Hawks – Hornets

Suns – Wolves, Clippers, Pelicans ou Spurs

Grizzlies – Wolves ou Clippers

Warriors – Nuggets

Mavericks – Jazz

Play-in tournament : Wolves – Clippers et Pelicans – Spurs