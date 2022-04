On y est ! À quelques jours de la fin de la saison régulière, la NBA va se scinder en deux groupes bien distincts. D’un côté les équipes ambitieuses à court terme, dont le but est donc de gagner des matchs on est d’accord, et de l’autre quelques franchises dont les ambitions sont plutôt stationnées en 2023, voire en 2030 pour certaines. On appelle ça la course à la Lottery, et cette nuit le Magic a montré aux Rockets qu’ils ne lâcheraient rien.

Si elle n’est pas aussi médiatisée et relevée que la bataille pour intégrer le Top 8 des Playoffs, la chasse au 1er choix de Draft reste un événement incontournable, qui apporte aussi son lot de frayeurs et de sueur chaque année. Avec des équipes devant se positionner de la meilleure façon possible en vue de cette drôle de chasse aux œufs, il faut bien – aussi – qu’on zoome sur ceux qui perdent avec bonheur : voici le point du jour concernant les profondeurs du classement général.

Les résultats de la nuit

Hornets – Magic : 128-101

Bucks – Celtics : 127-121

Raptors – Sixers : 119-114

Pelicans – Blazers : 127-94

Wolves – Spurs : 127-121

Nuggets – Grizzlies : 122-109

Warriors – Lakers : 128-112

Le Tankathon 2022

Bonne opération du jour – Magic et Blazers : bravo messieurs, c’est une affaire qui roule. Sans Cole Anthony, sans Franz Wagner et sans Wendell Carter Jr., soit les trois seuls joueurs de la ville capables de mettre plus de dix points dans un match NBA, le Magic a laissé passer la victoire face aux Hornets. Ça partait bien alors les mecs se sont malicieusement écroulés au deuxième quart-temps et auront même pris le temps de se marre un peu en allant titiller un Montrezl Harrell qui n’attendait que des guilis pour péter sa durite quotidienne. A noter également la défaite logique des Blazers et de leurs boulangers / basketteurs face aux Pels, bravo messieurs, c’est une affaire qui roule.

Mauvaise opération du jour – Rockets et Thunder : tranquillement posés devant le match d’Orlando (on n’espère pas pour eux), les Rockets ont donc vu leur concurrent principal continuer de leur mettre la pression pour la première place du classement à l’envers. Il faudra faire les choses bien pour récupérér la médaille de caca 2022, mais Houston a validé depuis un moment sur le podium et c’est bien l’essentiel. Un podium que le Thunder abandonne définitivement à cause de la défaite du Magic, bien fait, fallait pas dégager Olivier Sarr comme un malpropre.

Le programme de la nuit prochaine

1h : Pistons – Bucks

– Bucks 1h : Wizards – Knicks

– 1h30 : Nets – Cavs

1h30 : Raptors – Rockets

2h : Heat – Hawks

2h : Bulls – Hornets

2h30 : Mavericks – Blazers

3h30 : Jazz – Suns

4h30 : Lakers – Thunder

Rappel concernant la Lottery :

Pire bilan de la Ligue : 14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft

14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft 2ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 3ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 4ème pire bilan de la Ligue : 12,5% de chance

: 12,5% de chance 5ème pire bilan de la Ligue : 10,5% de chance

: 10,5% de chance 6ème pire bilan de la Ligue : 9% de chance

: 9% de chance 7ème pire bilan de la Ligue : 7,5% de chance

: 7,5% de chance 8ème pire bilan de la Ligue : 6% de chance

: 6% de chance 9ème pire bilan de la Ligue : 4,5% de chance

: 4,5% de chance 10ème pire bilan de la Ligue : 3% de chance

: 3% de chance 11ème pire bilan de la Ligue : 2% de chance

: 2% de chance 12ème pire bilan de la Ligue : 1,5% de chance

: 1,5% de chance 13ème pire bilan de la Ligue : 1% de chance

: 1% de chance 14ème pire bilan de la Ligue : 0,5% de chance

