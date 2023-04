Titulaire pour la première fois de sa jeune carrière en NBA, Kenneth Lofton Jr. a profité de l’occasion pour montrer de quel bois il était fait. L’intérieur des Grizzlies signe un carton dans la défaite face au Thunder : 42 points et 14 rebonds !

Décidément, cette dernière soirée de saison régulière est une belle dinguerie de tous les côtés ! À OKC, on ne déroge pas à la règle avec une masterclass d’un garçon qui est dans une très bonne période en ce moment. On résume la semaine de Kenneth Lofton Jr. ? D’abord, il a été élu Rookie de l’Année en G League. Certes, c’est pas la NBA mais ça montre quand même que le garçon a fait du lourd à l’étage inférieur et qu’on peut éventuellement miser sur lui dans l’avenir. Et puis bim, l’obtention d’un contrat standard de 4 ans avec Memphis. Récompense directe d’une saison sérieuse et surtout un pari sur l’avenir.

Ce qui nous amène à cette soirée de gala. Pour cette dernière de régulière, Taylor Jenkins avait choisi de faire souffler les cadres. Pas de Jaren Jackson Jr. , pas de Ja Morant, pas de Desmond Bane, bref tout le monde au repos pour récupérer avant les joutes d’avril. Du coup, Kenneth Lofton Jr. s’est retrouvé avec une place dans le cinq de départ.

Pour fêter cette première titu en carrière et ce nouveau deal fraîchement signé ? Rien de tel qu’une énorme perf pardi ! Face aux remplaçants d’OKC, le grand pote de Chet Holmgren s’est fait plaisir : 42 points à 68% au tir et 14 rebonds ! Beau footwork, des grosses finitions en déséquilibre avec du reverse et du spin move, le bonhomme s’est régalé dans un style qui rappelle Zach Randolph, quelqu’un qui a laissé un héritage sympa chez les Oursons. Pas forcément à son avantage en première mi-temps, le pivot a passé la sixième au retour des vestiaires. Il plante 35 de ses 42 points dans le second acte !

Fun fact : avec 42 points, Lofton Jr. signe tout simplement la plus grosse perf au scoring pour un rookie sur cette saison 2022-23. Le record à battre était de 33 points et il appartenait à Paolo Banchero. Évidemment, on est sur un match sans enjeu face à une équipe remaniée mais ça laisse quand même espérer de belles choses pour la suite et peut-être qu’on pourra le voir sur des courtes séquences relayer Jaren Jackson Jr. en Playoffs. La belle histoire continue pour le natif de Port Arthur.

