Dans une fin de saison tumultueuse, les Mavs terminent de la plus mauvaise des façons en s’inclinant contre les Spurs. Malgré tout, Theo Pinson, el famoso, a vécu une belle soirée individuelle en plantant son premier triple-double en carrière. Rien ne va vraiment plus chez les Licornes.

Dallas, Dallas, Dallas… quelle fin de saison bizarre. Après une accumulation de matchs perdus à cause d’une défense inexistante et d’un tanking final assumé qui leur vaut une enquête de la NBA, voilà que Theo Pinson se met à claquer des triple-doubles. Tout va bien. En effet, dans le derby du tank contre les Spurs, Theo Pinson a été titulaire et a joué quasiment toute la rencontre (40 minutes). Cela lui a permis de s’offrir sa première grosse ligne de stats en carrière avec un triple-double : 23 points, 13 rebonds, 12 passes, une interception à 50% au tir et 50% de loin.

Theo Pinson’s first career triple-double will surely be the talk of the NBA tomorrow. — Tim MacMahon (@espn_macmahon) April 9, 2023

Plutôt pas mal pour un mec qui tourne à 2 points de moyenne en carrière et qui est surtout connu pour… déconcentrer les adversaires en direct de son banc. Mais les Mavs avaient surtout un objectif clair de perdre ce match pour verrouiller leur 10e spot parmi les pires bilans de la Ligue. Les chances de tirer un Top 10 lors de la prochaine draft augmentent, Dallas veut absolument être dans ce Top 10 pour éviter de donner leur futur pick aux Knicks, un swap qui remonte au trade de Kristaps Porzingis en 2019.

En attendant, les Mavs sont en vacances dès le 10 avril alors qu’ils étaient en finale de conférence l’an passé. Une déchéance qui pique et même si le triple-double de Theo Pinson redonne un peu le sourire à la Mavs Nation (pas du tout), cela n’efface pas la (grande) déception de cette élimination très précoce.