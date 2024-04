Après une première nuit de Playoffs bien agitée, les Clippers font partie des équipes qui vont entrer en scène ce dimanche avec un Game 1 à jouer à domicile contre les Mavericks. Avec ou sans Kawhi Leonard ? C’est la grande question… qui n’a toujours pas de réponse.

Nous sommes à moins de dix heures de la première manche entre Los Angeles et Dallas, et on ne sait toujours pas si Kawhi sera en tenue ou pas.

Pour rappel, la superstar des Clippers doit faire avec une inflammation du genou, inflammation qui a visiblement du mal à se calmer. Si l’on en croit la dernière update apportée par le coach Tyronn Lue, Kawhi n’a toujours pas participé à un entraînement avec contact, mais était au shootaround et a pu faire un peu plus d’exercices que lors des derniers jours. Leonard a aussi participé à une partie de l’entraînement avec ses coéquipiers hier.

Tyronn Lue on what Kawhi’s been able to do at practice. He remains questionable ahead of Game 1. pic.twitter.com/cdaGaPI3VM

— Kelli Johnson (@KelliJohnsonTV) April 20, 2024

Officiellement listé comme “incertain”, Kawhi Leonard peut donc toujours (théoriquement) participer à ce Game 1 très important face à Dallas. Mais plus on avance, plus on l’imagine en civil sur le banc, comme tant de fois ces dernières années.

Si on veut être réaliste, on ne peut pas espérer qu’un joueur touché au genou, qui n’a pas encore fait d’entraînement avec contact la veille d’un match de Playoffs, soit prêt pour l’intensité d’un tel combat. Adrian Wojnarowski d’ESPN indique sans surprise “qu’il y a de plus en plus de doutes” concernant sa participation, tandis que Ty Lue a avoué qu’il possédait déjà un remplaçant en tête en cas d’indisponibilité de Kawhi.

Increasing doubt about Kawhi Leonard’s availability for start of Clippers’ playoff series vs. Mavericks on Sunday. https://t.co/6YUC2kSvFn

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 20, 2024

Fans des Clippers, n’espérez pas trop une participation de Leonard ce soir. Croisez plutôt les doigts pour qu’il revienne rapidement dans la série, et que Los Angeles tienne le coup sans lui lors du (ou des) premier(s) match(s).

“Au niveau des blessures, on n’a tout simplement pas de chance. Mais on préfère se focaliser sur le positif et je pense qu’à un moment donné il (Kawhi) sera avec nous.” – Paul George

__________

