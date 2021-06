Les Clippers arrachent le Game 6 à Dallas : Kawhi Leonard a été monstrueux, et rendez-vous dimanche pour le grand final

Sixième match de la série et donc… sixième victoire à l’extérieur. Dans un match où les Clippers étaient dos au mur et où les Mavs auraient pu boucler la boucle, ce sont finalement les plus stressés qui auront eu le dernier mot. Là où l’on se rend compte qu’un cyborg qui boit du Diesel reste plus efficace qu’un petit cochonnet au physique fluctuent.

Ce Game 6 aura connu différents paliers. En premier lieu ? Un Luka Doncic qui chauffe d’entrée avec 11 points et 4 passes au premier quart, un premier quart très équilibré d’ailleurs, dans lequel tout le monde se regarde tranquillement s’échauffer, notamment un Tim Hardaway Jr. tout heureux de faire chauffer le poignet sous les yeux du papa. 28-26 Mavericks après douze minutes, mais +3 Clippers à la mi-temps, facile quand t’as un mec comme Kawhi Leonard qui se met en route alors qu’en face Luka tape une sieste, alors qu’en face Kristaps Porzingis ne fait pas partie des six meilleurs joueurs de son équipe. Un deuxième quart synonyme de réveil de The Klaw donc, mais, surtout, un deuxième quart dont on ressent la tension jusque dans notre fauteuil en rotin. Car un Game 6 de Playoffs c’est plein de tension, car le fauteuil en rotin privilégie une position appréciable pour la colonne vertébrale.

La colonne vertébrale des Clippers elle, va bien merci pour elle. Un axe composé d’un Paul George plus discret mais efficace et actif en défense et de Kawhi Leonard bien sûr, mais également de l’invité surprise du jour, un biologiste nommé Reggie Jackson. Incroyable en début de match avec environ 1000 points inscrits dès le premier quart, celui qui n’a absolument jamais été un crack dans sa vie valide néanmoins sa très belle saison 2020-21 avec l’un de ses matchs les plus aboutis en carrière, en prenant en compte son apport ET l’importance de la rencontre. Un trio de choc côté Clippers, Boban Marjanovic qui cristallise l’attention dans la raquette et le duo Tim Hardaway Jr. / Dorian Finney-Smith qui canarde du parking pour les Mavs, encore heureux d’ailleurs car le franchise player de Dallas est aux abonnés absents dans le troisième quart. Un troisième quart qui aura vu au passage les Clippers prendre le lead de manière assez virile, avant de de voir leur avance grignotée par les Texans en fin de période.

77-73 Clippers à l’orée de la dernière reprise, et un quatrième quart qui va très vite se tatouer le visage de Kawhi Leonard sur la fesse gauche. Le robot voit sa jauge de batterie pleine et se met en route, il plante deux paniers quand il ne shoote qu’une fois, récite sa palette incroyablement dense et parfaite, et ses défenseurs sont à deux doigts de nous faire une Austin Rivers, à savoir se signer à chaque fois que KL se saisit du ballon de ses énormes paluches. Des mains qui chaussent du 75 et un Kawhi qui en plantera finalement 45, à l’issue d’un dernier quart saigné comme un… non rien. Trop fort, tout simplement trop fort, bien aidé par un Paul George qui avait posé les bases de la win en début de quatrième, et au final un Luka Doncic qui plantera sa douzaine de points dans la dernière minute, davantage alléluia que Halleluka car beaucoup trop tard pour se réveiller.

Peut-être n’aurait-il pas fallu se gaver de pâté de campagne entre le premier et le deuxième quart-temps, même si la vraie explication concernant Luka Doncic est évidemment à chercher du côté d’une fatigue en tous points logique, après six matchs d’une série éprouvante physiquement et mentalement. Victoire Clippers, victoire Cyborg Leonard, et la planète basket peut d’ores et déjà prendre rendez-vous avec l’histoire, dimanche à 21h30. Un Game 7 mamène, c’est trop bon un Game 7, alors vite, vite vite vite dimanche.