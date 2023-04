Dans la belle victoire des Sixers contre les Nets, Mac McClung s’est régalé. Après son titre en G League, le chouchou du Dunk Contest 2023 impressionne chez les grands. Belle semaine idyllique.

Vous vous rappelez de Mac McClung ? Celui qui avait enflammé le Dunk Contest 2023 lors du All-Star Weekend. Après avoir écrit l’histoire des Delaware Blue Coats en remportant le titre de G League en début de semaine, le voilà chez les adultes. Et les perfs sont tout autant impressionnantes. Face aux Nets de Cam Thomas, le chouchou des Sixers a frôlé le triple-double. Après 33 minutes, il nous sort 20 points, 9 rebonds et 9 passes à 50% au tir. Le tout saupoudré de jolis dunks comme il nous l’avait déjà montré il y a deux mois. La petite pépite vit sa meilleure vie en ce moment avec tout qu’il lui sourit.

Mac McClung throws it down off the McDaniels steal 😤 📺: Live on the NBA App pic.twitter.com/2CDvW1YhZf — NBA (@NBA) April 9, 2023

Cette prestation lui permet de se mettre à l’aise dans le grand bain. Dans quelques jours, il va devoir répéter les efforts au bout de sortie de banc quand les Playoffs contre la même équipe de Brooklyn. Et cette fois, avec un Mikal Bridges qui joue plus que quatre secondes. Difficile de penser que McClung aura l’occasion de refaire une perf comme celle-là en postseason avec le faible temps de jeu qui va lui être allouer. Mais il prouve que lorsqu’on lui fait confiance, il répond présent, peu importe la situation. Important pour ce genre de joueur qui n’a pas de contrat garanti et qui aimerait sans doute bien faire encore partie de l’aventure la saison prochaine.